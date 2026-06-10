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Voleybol millimizin kapitanı növbəti oyunlar üçün söz verdi

Voleybol
Xəbərlər
10 İyun 2026 12:13
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Voleybol millimizin kapitanı növbəti oyunlar üçün söz verdi

“Təəssüf ki, istədiyimiz oyunu nümayiş etdirə bilmədik”.

İdman.Biz Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının kapitanı Vüqar Bayramov deyib.

O bildirib ki, komanda ilk iki oyunda ciddi problemlərlə üzləşib:

“İlk iki oyun bizim üçün kifayət qədər çətin keçdi. Təəssüf ki, istədiyimiz oyunu nümayiş etdirə bilmədik. Bunun əsas səbəblərindən biri rəqiblərimizin həm boyca, həm də fiziki cəhətdən üstün olmaları idi. Bununla belə, qarşıda bizi daha dörd vacib oyun gözləyir. Hazırda səhvlərimizi və çatışmazlıqlarımızı diqqətlə təhlil edir, növbəti görüşlərə daha yaxşı hazırlaşmaq üçün intensiv çalışırıq. İnanıram ki, qarşıdakı oyunlarda daha inamlı çıxış edəcəyik, daha keyfiyyətli voleybol nümayiş etdirəcəyik və komandamızın əsl potensialını ortaya qoya biləcəyik”.

Qeyd edək ki, komanda Gümüş Avropa Liqasında keçirdiyi ilk iki matçda Yunanıstan və İsveçə 0:3 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
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