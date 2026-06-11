11 İyun 2026
AZ

Nərgiz İsmayılova Avropa Liqasının oyunlarında supervayzer olacaq

Voleybol
Xəbərlər
11 İyun 2026 17:39
98
Nərgiz İsmayılova Avropa Liqasının oyunlarında supervayzer olacaq

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Təlim və aşağı yaş qrupları üzrə iş şöbəsinin koordinatoru Nərgiz İsmayılova Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, N.İsmayılova qadın voleybolçular arasında Gümüş Avropa Liqasının oyunlarına supervayzer təyin olunub.

AVF rəsmisi iyunun 12-dən 14-nə qədər Yunanıstanın Saloniki şəhərində, 19-21 iyunda isə Estoniyanın paytaxtı Tallində keçiriləcək qarşılaşmalarda supervayzer kimi fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, Yunanıstanda baş tutacaq oyunlarda Portuqaliya, Kosovo və ev sahibi Yunanıstan milli komandaları mübarizə aparacaqlar. Estoniyada təşkil olunacaq qarşılaşmalarda isə Latviya, Yunanıstan və ev sahibi Estoniya milli komandaları iştirak edəcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UNEC voleybol klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub
17:15
Voleybol

UNEC voleybol klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub

Fərid Cəlalov yenidən ölkə voleybolunda fəaliyyət göstərəcək
Voleybol millilərimiz İspaniya və Rumıniyada mübarizə aparacaq
11:39
Voleybol

Voleybol millilərimiz İspaniya və Rumıniyada mübarizə aparacaq

Gümüş Avropa Liqasında ikinci turun oyunları 12-14 iyun tarixlərində keçiriləcək
Voleybol millimizin kapitanı növbəti oyunlar üçün söz verdi
10 İyun 12:13
Voleybol

Voleybol millimizin kapitanı növbəti oyunlar üçün söz verdi

Vüqar Bayramov Gümüş Avropa Liqasındakı ilk iki məğlubiyyəti şərh edib
Qrebennikov Azərbaycan yığmasındakı çətinliyi gizlətmədi
9 İyun 12:27
Voleybol

Qrebennikov Azərbaycan yığmasındakı çətinliyi gizlətmədi

Kişi voleybol millisinin baş məşqçisi komandanın hazırkı vəziyyətini dəyərləndirib
Voleybol millimizin üzvü: “İsveçə məğlubiyyətdən sonra toparlandıq”
7 İyun 23:21
Voleybol

Voleybol millimizin üzvü: “İsveçə məğlubiyyətdən sonra toparlandıq”

Yelizaveta Ruban Estoniya üzərində qələbədən sonra komandanın çıxışını dəyərləndirib
Azərbaycan millisi Estoniyanı üç setdə məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO
7 İyun 20:17
Voleybol

Azərbaycan millisi Estoniyanı üç setdə məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO

Faiq Qarayevin komandası Avropa Liqasında ilk qələbəsini Bakıda qazanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb