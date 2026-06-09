Qrebennikov Azərbaycan yığmasındakı çətinliyi gizlətmədi

“Azərbaycanın kişi voleybolçularından ibarət yığması rəqiblərinə fiziki cəhətdən uduzur”.
Bunu kişi voleybol millisinin baş məşqçisi Boris Qrebennikov deyib.
Mütəxəssis Avropa Liqasında ardıcıl iki məğlubiyyətə münasibət bildirib.
“Bu mövsüm üçün ən vacib tapşırıq gənc oyunçuların əvvəlki illərdə yığmada çıxış etmiş voleybolçuların yerinə inteqrasiya olunmasıdır. Həmin oyunçular məşq prosesində faydalı olsalar da, son mövsümlərdə nəticə baxımından yükü öz üzərilərinə götürmürdülər. Heyətə 4 nəfər 18 yaşlı, perspektivli voleybolçu cəlb etməklə gənclərin yığmanın yenilənməsi prosesinə inteqrasiyasını sürətləndirdik. Bu, komanda üçün yeni bir dövrün başlanğıcıdır və qələbələr qazanmaq üçün çətin oyunlarda müəyyən təcrübə toplamaq lazımdır. Hazırda bu təcrübəni qazanırıq. Yalnız güclü komandalarla mübarizə aparmaqla hansı istiqamətdə irəliləməli olduğumuzu görürük”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.
O, komandanın fiziki cəhətdən bütün rəqiblərinə uduzduğunu vurğulayıb:
“Yığmada yeni baş məşqçi var, buna uyğun olaraq yeni tələblər və fərqli oyun konsepsiyası tətbiq edilir. Komandanın 30 faizi yenilənib və kollektiv yeni mərhələyə qədəm qoyur. Komandaya yeni sxemlərin işlənilməsi, avtomatizmin formalaşdırılması və təbii ki, qələbələrin sayının artırılması lazımdır, bunun üçün isə zaman tələb olunur. Bu il yığmaya gələn gənc oyunçulara yalnız voleybolun elementar qaydaları öyrədilib. Lakin onlar çıxış edəcəkləri klublarda öz yerləri uğrunda mübarizə aparmağı da bacarmalıdırlar. Bu gün reallıqda komanda fiziki cəhətdən bütün rəqiblərinə uduzur. Amma bunun üzərində işləmək mümkündür və lazımdır. Fiziki cəhətdən daha güclü rəqibə necə qalib gələ bilərik? Cavab bəllidir: daha inkişaf etmiş texnika, oyunda zəngin variasiyalar və oyun elementlərinin daha dəqiq icrası ilə. Bu çətindir, lakin hər şey oyunçuların böyümək, tərəqqi etmək və addım-addım qələbələrə doğru irəliləmək istəyindən asılıdır. Oyunçuların və komandanın istəyi nə qədər böyük olarsa, qələbələr də bir o qədər tez qazanılar”.
B.Qrebennikov məğlubiyyətlərə baxmayaraq, komandada daxili mühitin müsbət olduğunu söyləyib:
“Bu mövsüm gənclik və təcrübənin yaxşı vəhdəti yarandı. Komandada mühit olduqca müsbətdir. Təcrübəli oyunçular hər zaman gənclərə himayədarlıq edir, gənclər isə öz növbəsində voleybolda böyümək üçün öz enerjilərini və motivasiyalarını onlara ötürürlər”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması Avropa Liqasında keçirdiyi son iki görüşdə İsveç və Yunanıstana 0:3 hesabı ilə məğlub olub.