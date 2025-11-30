Lorenzo Muzetti ikinci dəfə ata oldu

Dünyanın 8-ci raketkası, italiyalı tennisçi Lorenzo Muzetti 23 yaşında ikinci dəfə ata olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Muzetti sosial şəbəkələrdə paylaşdığı məlumatda övladının doğulduğunu bildirərək sevgilisi Veronika ilə birgə oğullarına Leandro adını verdiklərini açıqlayıb.
Cütlüyün ilk övladı, oğlu Lüdoviko, 2024-cü ilin martında dünyaya gəlmişdi. Beləliklə, Muzetti ailəsi ikinci oğul uşağı ilə daha da böyüyüb.
23 yaşlı tennisçi mövsümü Turin şəhərində keçirilən ATP 2025 Final turniri ilə tamamlayıb. Novak Cokoviçin iştirakdan imtina etməsindən sonra yarışa vəsiqə qazanan Muzetti qrup mərhələsində avstraliyalı Aleks de Minoru məğlub etsə də, yarımfinala yüksələ bilməyib. Turnirin qalibi isə onun həmyerlisi Yannik Sinner olub.