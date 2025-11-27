Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynamaq barədə: “Əgər qaçmağa ehtiyac yoxdursa, əladır”

22-qat “Böyük Dəbilqə” çempionu və keçmiş dünya birinci nömrəsi, ispan tennisçi Rafael Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynayıb-oynamadığını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 39 yaşlı Nadal 2024-cü il Devis Kubokunun dörddəbir finalında İspaniyanın Niderlanda məğlubiyyətindən sonra karyerasını bitirib.
“Aleksandra Eala ilə 45 dəqiqə oynadım, məndən oynamağımı istədilər və mən məmnuniyyətlə razılaşdım. Əgər qaçmaq məcburiyyətində deyiləmsə, bu əladır. Akademiya vasitəsilə hələ də oyunda iştirak edirəm və nə istədiyimi görürəm. Artıq əvvəlki gündəlik işimlə məşğul deyiləm”, - deyə Nadal Eurosport Italy-yə bildirib.
Nadal son oyununu Botik van de Zandşulp ilə keçirib və 4:6, 4:6 hesabları ilə məğlub olub.