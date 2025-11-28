28 Noyabr 2025
AZ

Serena Uilyams: “Sevgi özünü hərəkətlərdə göstərir”

Tennis
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 09:32
40
Serena Uilyams: “Sevgi özünü hərəkətlərdə göstərir”

Dünyanın keçmiş birinci raketkası, amerikalı Serena Uilyams əsl sevgi haqqında düşündüyü bir paylaşım paylaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, Serena Uilyams karyerasında 23 “Böyük Dəbilqə” titulunu qazanıb.

“Sevgi hərəkətlərdə özünü göstərir. Kimsə səni sevəndə bunu bir çox cəhətdən göstərir. Kiçik hərəkətlər, böyük jestlər, ən adi davranışlar - amma bunu göstərirlər. Qarşılıq verir. Ehtiyac duyduğunuz zaman yanınızdadır”, - Uilyams şəxsi sosial media səhifəsində yazıb.

Uilyams 2022-ci ildə peşəkar tennisdə karyerasını bitirib. Hazırda 44 yaşı olan Serena iş qadınıdır və iki qız - Olimpiya və Adira Riveri böyüdür.

Uilyams tək və qadın cütlüklərində dördqat Olimpiya çempionudur.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı milyonerlərin sevimli idmanı - ölkənin ən yaxşı padelçisinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
27 Noyabr 16:15
Tennis

Azərbaycanlı milyonerlərin sevimli idmanı - ölkənin ən yaxşı padelçisinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

Azərbaycanın padel-tennis üzrə birinci raketi Kamil İsmayılov bu idman növü üzrə bir çox suala aydınlıq gətirib
Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynamaq barədə: “Əgər qaçmağa ehtiyac yoxdursa, əladır”
27 Noyabr 00:09
Tennis

Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynamaq barədə: “Əgər qaçmağa ehtiyac yoxdursa, əladır”

Nadal son oyununu Botik van de Zandşulp ilə keçirib
Nadal “Real Madrid”in prezidenti olmaq təklifi ilə bağlı: “Niyə də yox?”
26 Noyabr 01:07
Tennis

Nadal “Real Madrid”in prezidenti olmaq təklifi ilə bağlı: “Niyə də yox?”

Nadal “Real Madrid”in böyük azarkeşidir
2025-ci ildə ən yüksək gəlirli qadın tennisçinin adı açıqlanıb
25 Noyabr 18:43
Tennis

2025-ci ildə ən yüksək gəlirli qadın tennisçinin adı açıqlanıb

Qadın tennisçilərin gəlirləri kişilərə nisbətən daha sürətli artıb
Məşhur kişi tennisçilər birlikdə Maldivlərə yollandı - FOTO
24 Noyabr 14:25
Tennis

Məşhur kişi tennisçilər birlikdə Maldivlərə yollandı - FOTO

Yannik Sinner və Aleksandr Zverev təyyarədən foto paylaşıblar
İtaliya yığması Sinnersiz Devis Kubokunu qazandı
24 Noyabr 03:05
Tennis

İtaliya yığması Sinnersiz Devis Kubokunu qazandı

Flavio Kobolli və Matteo Berrettini İspaniyaya qarşı finalda qələbə sayəsində komandasına ardıcıl üçüncü titulu gətirdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb