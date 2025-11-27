Azərbaycanlı milyonerlərin sevimli idmanı - ölkənin ən yaxşı padelçisinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

Dünyada çoxdan böyük populyarlıq qazanmış bir idman növü - padel-tennis bir neçə il əvvəl Azərbaycanda da inkişaf etməyə başladı. Sözügedən idman növündə Azərbaycanın birinci raketi 23 yaşlı Kamil İsmayılovdur. Bu il o, Qazaxıstanda keçirilən FIP Silver turnirində iki qələbə qazanaraq padeldə ölkəyə ilk reytinq xallarını gətirib və dünya reytinqinin ilk 1000-liyinə daxil olub.
Kamil padel-tennislə cəmi iki ildir məşğuldur. O, İspaniyada böyüyüb və əvvəllər böyük tennis üzrə peşəkar şəkildə çıxış edib. Lakin zədə səbəbindən idman növünü dəyişməyə məcbur olub və indi Azərbaycanı təmsil edərək padeldə çıxış edir.
İdman.Biz-ə müsahibəsində Kamil İsmayılov öz idman yolundan, Azərbaycanda padelin inkişafından və bu işdə Emin Ağalarovun rolundan danışdı.
- Necə oldu ki, İspaniyaya getdiniz?
- Mən Azərbaycanda anadan olmuşam, amma uşaq olanda İspaniyaya köçdük. Ailəm Füzulidəndir. Müharibədən sonrakı illər ağır idi, ona görə də imkan yaranan kimi İspaniyaya getdik. Mən Valensiyada böyümüşəm, məşqləri isə kiçik bir şəhər olan Alikanteda keçirdim.
- Böyük tennisdən padelə keçid yolunuz necə oldu?
- On yaşım olanda atam məni tenisə gətirdi. İlk məşqdən bu idman növünə vuruldum. Xatırlayıram, biz gənc tennisçilər dünya ulduzlarının məşqlərinə baxırdıq və mənim hətta öz kumirim Rafael Nadalla bir neçə dəqiqə söhbət imkanım olmuşdu.
Amma bir gün ciddi zədə aldım: çiynim çıxdı və körpücük sümüyüm sındı. Reabilitasiya uzun çəkdi, lazım olan vaxtda qayıda bilmədim, formama itirdim. Bilmirəm, əgər o zədə olmasaydı, karyeram necə inkişaf edərdi. Amma böyük tennis həyatımın sevgisi idi.
Peşəkar idmançıyam və özümü yarışsız təsəvvür etmirəm. Böyük tenisdə yolun mənim üçün bağlandığını başa düşəndə padelə baxmağa başladım. Avropada bu idman növü çoxdan populyar idi. İspaniyada isə 1970-ci illərdən etibarən aktiv inkişaf edib və ilk ölkələrdəndir. Ona görə də bu idman növünün nə olduğunu yaxşı başa düşürdüm.
- Necə oldu ki, padeldə Azərbaycanı təmsil etdiniz?
- Karyeramın gələcək inkişafı barədə düşündüyüm dövr Azərbaycanda keçirdiyim yayla üst-üstə düşdü - Sea Breeze-də dincəlirdim. Orada Emin Ağalarovla tanış oldum. Məhz onun sayəsində həmin il padel Azərbaycanda meydana çıxdı: ilk kort məhz Sea Breeze-də tikilmişdi. Emin özü padeli sevir, tez-tez oynayır və ətrafdakı insanlar da bu idman növü ilə maraqlanmağa başladılar.
O, mənə peşəkar padelə keçməyə və Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə təmsil etməyə kömək etdi: Sea Breeze-də məşq etməyə imkan yaratdı, xarici mütəxəssislə çalışmam üçün məşqlərimə sponsorluq etdi. Əgər Emin olmasaydı, bu gün hansı ölkəni təmsil edəcəyimi bilmirəm. Dəstəyə görə ona minnətdaram.
İki il ərzində tamamilə padelə keçdim. Əlbəttə, bu idman növünün öz xüsusiyyətləri var. Əgər insan artıq peşəkar şəkildə böyük tennis oynayıbsa, padelin ritminə düşmək daha asandır. Axı hər iki idman raket idmanıdır. Biz Eminlə birlikdə padeli Azərbaycanda inkişaf etdirməyə qərar verdik. Əvvəl iki ölkə arasında yaşayırdım, vaxtaşırı İspaniyaya qayıdırdım, son altı ay isə tamamilə Bakıya köçmüşəm.
- Bilməyənlər üçün: padel nədir və böyük tennisdən nə ilə fərqlənir?
- Padel yalnız cütlük formatında oynanır, tennisdə isə təkli oyun da var. Matç sanki qutunun içində keçir: oyunçuların arxasında şüşə divarlar olur və top oradan sıçrayır. Bu divarlar taktikanın bir hissəsidir. Padeldə daha çox koordinasiya, yaxşı reaksiya və incə məqamları görmək bacarığı lazımdır. Tennisdə isə hər şey daha çox fiziki gücə əsaslanır: qüvvət, dözümlülük, sürət. Ümumiyyətlə, bunlar iki fərqli idman növüdür və onları birbaşa müqayisə etmək tam doğru deyil.
- Padel üzrə tərəfdaşınızı necə tapdınız?
- Peşəkar turnirlərdə Azərbaycan Tennis Federasiyası ilə anlaşılmazlıqlara görə azərbaycanlı oğlanlarla birlikdə oynamıram. Ona görə də slovak, ispan padelçilərlə çıxış edirəm. Amma mənim əsas tərəfdaşım Moldovadandır.
Dünyada yaxşı padelçilər o qədər də çox deyil, hamı bir-birini tanıyır: oyun stili, xarakteri, səviyyəsi. Ona görə tərəfdaş tapmaq problem deyil. Əsas komanda yoldaşımla dostlaşdıq, birlikdə oynamağı sınadıq, alındı və davam etməyə qərar verdik. Padeldə kortdan kənarda da dost olmaq çox vacibdir, oyundakı qarşılıqlı anlaşmanın ideal səviyyədə olması üçün.
Amma milli komanda səviyyəsində keçirilən yarışlarda əlbəttə ki, Azərbaycan idmançıları ilə cütlükdə oynayıram.
- Xaricilərlə oynayanda xal və reytinq necə hesablanır?
- Padeldə hər idmançı öz bayrağı altında çıxış edir, hətta tərəfdaş əcnəbi olsa belə. Peşəkar turnirlərdə biz öz şəxsi reytinqimiz üçün mübarizə aparırıq. Məsələn, əgər Moldovadan olan tərəfdaşım ilə matçı udduq və bir xal qazandıqsa, həmin xal ikimizin də fərdi reytinqinə yazılır və bu reytinqdə hər kəs öz ölkəsini təmsil edir. Ona görə də cütlük üçün uyğun səviyyədə və üslubda olan istənilən idmançını seçmək olar.
Amma dünya və Avropa çempionatlarında vəziyyət başqa cürdür: orada eyni ölkənin iki idmançısı başqa ölkənin cütlüyünə qarşı oynayır.
- Bu gün padel ən çox hansı ölkələrdə inkişaf edib?
- İspaniya və İtaliya. Təkcə İspaniyada hazırda 15 mindən çox padel kortu var. Bu idman əvvəlcə Avropada populyarlıq qazanıb, sonra Dubayda, indi isə ABŞ və postsovet ölkələrində sürətlə inkişaf edir.
Qonşularımızda padelə maraq əvvəlcə Rusiyada yarandı, sonra Qazaxıstan və Qafqazda. Regionumuzda lider Gürcüstan, sonra isə biz gəlirik. Düşünürəm ki, daha bir-iki ilə padel demək olar ki, hər yerdə kütləvi olacaq.
- Sevimli padelçiniz kimdir?
- Argentina idmançısı Aqustin Tapia. Mən onunla eyni mövqedə oynayıram və ondan öyrənməyə çalışıram.
- Azərbaycanda padelin inkişafından danışaq. Bu idmana cavabdeh ayrıca qurum varmı?
- Hələlik padellə Tennis Federasiyası məşğul olur. Amma gələn ildən padel federasiyası yaradılmalıdır - bir çox ölkələrdə olduğu kimi. İdman sürətlə inkişaf edir və ayrıca qurum zəruridir.
- Emin Ağalarov yeni federasiya ilə bağlı prosesə cəlb olunacaqmı?
- Hər şey mümkündür. Mən buna dəstək olmağa çalışacağam. Amma onun rəsmi şəxs olub-olmayacağı hələ məlum deyil. Sea Breeze nümayəndəsinin federasiyanın prezidenti olma ehtimalı var.
Emin və Sea Breeze Azərbaycanda padelin inkişafında böyük rol oynayır. Hazırda bizdə iki məkanda oynamaq mümkündür: Sea Breeze və mənim baş məşqçisi olduğum Baku Padel Center. Məşqçi fəaliyyəti vasitəsilə bu idman növünü populyarlaşdırmaqla məşğulam. Bu tapşırığı mənə Emin Ağalarov və mərkəzin rəhbərliyi verib. Məqsədimiz qazanc deyil, ölkədə idmanın inkişafıdır.
Mən özüm xarici mütəxəssisləri cəlb etmişəm. Məsələn, bizdə Portuqaliyadan olan məşqçi Rikardo Santos, həmçinin Ukraynadan olan idmançı çalışır. Həftəlik həvəskar turnirlər keçiririk və artıq peşəkar səviyyədə 8-10 yaşlı uşaqların hazırlığına başlamışıq. Çünki yüksək səviyyəli padelçi olmaq üçün uşaqlıqdan başlamaq vacibdir. Həyatında nə tennis, nə padel oynamış böyüklər peşəkar karyera qura bilməzlər.
Hələ Azərbaycanda heç bir beynəlxalq padel turniri keçirilməyib, amma bunu 2026-cı ilin sentyabrında təşkil edəcəyik. Padeli ölkənin regionlarına da çıxarmağı planlaşdırırıq. Çox ümid edirik ki, gələn il padel rəsmi olaraq olimpiya idman növü elan ediləcək - o zaman inkişaf daha da sürətlənəcək və asanlaşacaq.
- Padel üzrə məşqlər başlayanda insanları cəlb etmək çətin idi?
- Əvvəlcə olduqca çətin idi, çünki idman yeni idi, çox az adam bunun nə olduğunu anlayırdı. İlkin mərhələdə Azərbaycanda padeli əsasən uğurlu biznesmenlər oynayırdılar - Emin Ağalarov və bir çox başqaları. Onlar bu idman növünü sevir, onda perspektiv görürdülər və ölkəyə nəsə yenilik gətirmək istəyirdilər.
Sea Breeze-də insanları cəlb etmək daha asan idi - orada kontingent beynəlxalqdır, çoxu xaricdə yaşayır və artıq padellə tanış idi. Amma şəhərdə çətin idi. Lakin indi bizdə əla bir cəmiyyət formalaşıb. Təxminən 600 aktiv həvəskar oyunçu var və onların hamısı azərbaycanlıdır. Bu, bizim ölkə üçün çox ciddi rəqəmdir - padel həvəskarlarının sayı artıq böyük tennis oynayanlardan çoxdur.
Məşqlərə əsasən 25-40 yaş arası kişi və qadınlar gəlir: bloqerlər, milyonerlər və adi insanlar. Hamısı çox fərqlidir və bu, atmosferi daha da yaxşı edir.
View this post on Instagram
- Necə oldu ki, padel Azərbaycanda böyük tennisdən daha populyar oldu?
- Padel mənimsəmək baxımından daha sadədir. Həvəskarın tennis oynamağı orta səviyyəyə qədər öyrənməsi üçün ən azı iki il lazımdır. Padeldə isə bir ay məşq kifayətdir və artıq dostlarla yığışıb oyundan zövq almaq olur. Üstəlik, əla kardiodur, çoxlu emosiyalar, dinamika.
- Padeldə oynamaq bahadırmı?
- Təəssüf ki, bu, ən ucuz idman növü deyil. Dünyanın hər yerində qiymətlər təxminən eynidir - demək olar ki, standartlaşdırılıb. Kortun icarəsi bir saat üçün 60-80 manat, mütəxəssislə məşq də təxminən o qədərdir. Amma əgər dördlük yığışsanız, adam başı 20 manat edir - bu isə tam əlçatandır. Ləvazimatları biz veririk. Raketləri almaq da olar. Qiymətlər orta hesabla 100-250 dollar (170 - 420 AZN) arasında dəyişir və ən azı bir il istifadə etmək olur.
- Azərbaycanda və dünyada peşəkar padelçilər arasında rəqabət necədir?
- Azərbaycanda beynəlxalq yarışlarda çıxış etmək hüququ olan təxminən 12 peşəkar oyunçu var, dünyada isə təxminən 4000 nəfər. Amma ulduz olmaq böyük tennisdə olduğu qədər çətindir - bu, yalnız nadir insanlara nəsib olur.
- Mükafatlar böyük tennisdəki kimidir?
- Hələ ki, yox. Axı böyük tennis kral idman növüdür və padelin onun miqyasına çatmağına hələ çox var. Bizim istiqamətdə mükafatlar təxminən tennisin 20-25%-i qədərdir.
- Padeldə məqsədiniz nədir?
- Məqsədim yaxın iki il ərzində dünya reytinqinin ilk 200-lüyünə daxil olmaqdır.
- Əgər padel olimpiya idman növü olsa, azərbaycanlı idmançılar lisenziyalar uğrunda mübarizə apara biləcəkmi?
- Əlbəttə. Biz tam şəkildə kvalifikasiya ola bilərik - bu, böyük məqsədlərimizdən biridir. Hazırda maksimum inkişaf etməyə çalışıram ki, gələcəkdə buna nail olum. Məsələn, dekabr ayı üçün İspaniyadakı ən yaxşı padel akademiyalarından birindən dəvət almışam. Buna qismən azərbaycanlı biznesmenlər də kömək ediblər. Mən bir aylıq kampa gedirəm, orada dünya ulduzları - reytinqin ilk yüzlüyündə olan oyunçularla məşq edəcəyəm. Növbəti yarışlara hazırlaşmaq istəyirəm və çox ümid edirəm ki, əldə etdiyim təcrübəni tətbiq edib ölkəmizi layiqincə təmsil edə biləcəyəm.
Leyla Eminova
Nadal karyerasını bitirdikdən sonra tennis oynamaq barədə: “Əgər qaçmağa ehtiyac yoxdursa, əladır”
Nadal son oyununu Botik van de Zandşulp ilə keçirib
Nadal “Real Madrid”in prezidenti olmaq təklifi ilə bağlı: “Niyə də yox?”
Nadal “Real Madrid”in böyük azarkeşidir
2025-ci ildə ən yüksək gəlirli qadın tennisçinin adı açıqlanıb
Qadın tennisçilərin gəlirləri kişilərə nisbətən daha sürətli artıb
Məşhur kişi tennisçilər birlikdə Maldivlərə yollandı - FOTO
Yannik Sinner və Aleksandr Zverev təyyarədən foto paylaşıblar
İtaliya yığması Sinnersiz Devis Kubokunu qazandı
Flavio Kobolli və Matteo Berrettini İspaniyaya qarşı finalda qələbə sayəsində komandasına ardıcıl üçüncü titulu gətirdi
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq