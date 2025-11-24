24 Noyabr 2025
AZ

İtaliya yığması Sinnersiz Devis Kubokunu qazandı

Tennis
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 03:05
56
İtaliyanın kişi tennis üzrə milli komandası 2025-ci il Devis Kubokunun qalibi olub. Final görüşündə İtaliya yığması İspaniya komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici xalı dünya reytinqində 22-ci yerdə qərarlaşan Flavio Kobolli təmin edib. O, 36-cı raket Xaume Munara qarşı oyunda 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 hesabı ilə geridönüş edib.

Matç 2 saat 57 dəqiqə davam edib. Bu müddət ərzində Kobolli dörd eys vurub, heç bir ikili səhvə yol verməyib və 13 breyk imkanından ikisini reallaşdırıb. Munarın aktivində isə doqquz eys, bir ikili səhv və üç breyk-bol şansının hamısından istifadə var.

Finalın ilk görüşündə Matteo Berrettini Pablo Karreno-Bustanı 6:3, 6:4 hesabı ilə məğlub edib və İtaliya yığmasını qələbəyə bir addım da yaxınlaşdırıb.

Beləliklə, italiyalılar Devis Kubokunu ardıcıl üçüncü dəfə qazanıblar.

Qeyd edək ki, 2025-ci ildə komandanın heyətində dördqat “Böyük dəbilqə” çempionu Yannik Sinner çıxış etməyib

İdman.Biz

