24 Noyabr 2025
AZ

İtaliya Devis Kubokunun finalına çıxıb

Tennis
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 02:09
77
İtaliya kişilərdən ibarət tennis komandası ardıcıl üçüncü dəfə Devis Kubokunun finalına yüksəlib.

İdman.Biz bildirir ki, italyanlar yarımfinalda Belçikanı 2:0 hesabı ilə məğlub ediblər.

Matteo Berrettini Rafael Kollinyo üzərində 6:3, 6:4 hesabı ilə qələbə qazanıb. Flavio Kobolli Zizu Berqsi 6:3, 6:7, 7:5 hesabı ilə məğlub edib.

İtaliya 2023 və 2024-cü illərdə Devis Kubokunu qazanıb. 2023-cü ildə finalda Avstraliyanı 2:0, 2024-cü ildə isə Niderlandı 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Dördqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya ikincisi Yannik Sinner əvvəlki iki mövsümdə İtaliyanın heyətində oynayıb. O, 2025-ci ildə final mərhələsində oynamamağı seçib.

İdman.Biz

Məqalədə:

