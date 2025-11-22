Devis Kubokunda finalçılar məlum olub

Devis Kuboku turnirinin yarımfinal oyunları başa çatıи.
İdman.Biz-in məlumatına görə, finala İtaliya və İspaniya çıxıb.
Yarımfinalda İtaliya Belçikanı 2:0, İspaniya isə Almaniyanı 2:1 məğlub edib.
Qeyd etmək lazımdır ki, finalçıların aparıcı oyunçuları - altıqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya birincisi, ispaniyalı Karlos Alkaras və dördqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya ikincisi, italiyalı Yannik Sinner - bu komandalarda oynamırlar.
İtaliya milli komandası Devis Kubokunun hazırkı qalibidir. Onlar 2023 və 2024-cü illərdə ardıcıl olaraq titulu qazanıblar.