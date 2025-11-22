24 Noyabr 2025
Devis Kubokunda finalçılar məlum olub

Tennis
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 23:06
66
Devis Kuboku turnirinin yarımfinal oyunları başa çatıи.

İdman.Biz-in məlumatına görə, finala İtaliya və İspaniya çıxıb.

Yarımfinalda İtaliya Belçikanı 2:0, İspaniya isə Almaniyanı 2:1 məğlub edib.

Qeyd etmək lazımdır ki, finalçıların aparıcı oyunçuları - altıqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya birincisi, ispaniyalı Karlos Alkaras və dördqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya ikincisi, italiyalı Yannik Sinner - bu komandalarda oynamırlar.

İtaliya milli komandası Devis Kubokunun hazırkı qalibidir. Onlar 2023 və 2024-cü illərdə ardıcıl olaraq titulu qazanıblar.

