2025-ci ildə ən yüksək gəlirli qadın tennisçinin adı açıqlanıb

“Forbes” 2025-ci il üçün hazırladığı hesabatında qadın tennisçilərin karyera ərzində inflyasiyadan sonra əldə etdikləri ən yüksək gəlirlərin siyahısını təqdim edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Forbes” qadın tennisçilərin inflyasiyanı nəzərə alaraq tarix boyu əldə etdikləri ümumi qazanc siyahısını açıqlayıb. Reytinqin lideri Serena Uilyamsdır - onun ümumi gəliri 139,99 milyon dollar (təxminən 238 milyon AZN) olub.
Hesabat qadın tennisində gəlirlərin son illərdə sürətlə artdığını göstərir. 2024-cü ildə ilk onluğun ümumi qazancı 57,4 milyon dollar idisə, 2025-ci ildə bu rəqəm 71,3 milyon dollara (təxminən 121 milyon AZN) yüksəlib.
Tarixi göstəricilərə görə, 1977-ci ildə Kris Evert bir mövsümdə 500 min dollar (təxminən 850 min AZN) qazanan ilk qadın tennisçi olub. 1982-ci ildə Martina Navratilova isə 1 milyon dollar (təxminən 1,7 milyon AZN) həddini keçən ilk idmançı kimi tarixə düşüb.
Belaruslu Arina Sobolenko da siyahıda irəliləyib: onun mövsümlük gəliri 15 milyon dolları (təxminən 25,5 milyon AZN) keçərək onu ümumi reytinqdə 20-ci yerdən 10-cu yerə qaldırıb.
Siyahının digər yüksək gəlirli tennisçiləri:
- Venus Uilyams – 68,24 milyon dollar (təxminən 116,0 milyon AZN).
- Martina Navratilova – 66,04 milyon dollar (təxminən 112,2 milyon AZN).
- Mariya Şarapova – 58,30 milyon dollar (təxminən 99,1 milyon AZN).