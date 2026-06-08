Stend atıcılığı üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibləri bəlli olub - FOTO

Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası (AAF) və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən stend atıcılığı üzrə ölkə kubokunun qalibləri müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilir ki, yarışda ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən idmançılar stend atıcılığının səngər və dairəvi stend növləri üzrə böyüklər və U-21 kateqoriyalarında qüvvələrini sınayıblar.
Ümumi kateqoriya
Səngər stendi
1. Ramil Rüstəmzadə
2. Mürtəza Novruzlu
3. Tamerlan Məmmədov
Dairəvi stend
1. Riqina Meftahətdinova
2. Niyaz Ağazadə
3. Fuad Qurbanov
U-21
Səngər stendi
1. Mürtəza Novruzlu
2. Cəlal Məmmədov
3. Nərmin Cəfərova
Dairəvi stend
1. Məhəmməd Teyublu
2. İslam Əjdərov
3. Aslan Qurbanov
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kuboku Bakı Atıcılıq Mərkəzində təşkil olunub.