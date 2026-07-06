Güllə Atıcılığı üzrə ölkə çempionatı başa çatıb - FOTO

Atıcılıq Federasiyası və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı Atıcılıq Kompleksində keçirilən Güllə Atıcılığı üzrə ölkə çempionatı uğurla başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, beş gün davam edən çempionatda ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən 102 idmançı tapança və tüfəng növləri üzrə fərdi və qarışıq komanda yarışlarında qüvvələrini sınayıb.
Yarış proqramı üzrə ümumilikdə 160 start qeydə alınıb.
Yarışlar ərzində iştirakçılar yüksək idman ustalığı, dəqiqlik və peşəkarlıq nümayiş etdirərək gərgin idman mübarizəsi aparıblar.
Çempionatın yekununda aşağıdakı proqramlar üzrə qaliblər müəyyənləşib:
Qadınlar arasında 25 metr məsafəyə tapançadan atəşaçma yarışı
I yer – Xanna Əliyeva
II yer – Zeynəb Sultanova
III yer – Nilufər Səmədli
Kişilər arasında 25 metr məsafəyə tapançadan atəşaçma yarışı
I yer – Ruslan Lunev
II yer – İmran Qarayev
III yer – Cəfər Sultanlı
50 metr məsafəyə tüfəngdən 3 mövqedə atəşaçma yarışı
I yer – Əliməmməd Hüseynov
II yer – Nigar Ramazanova
III yer – Ramiz Xəlilov
50 metr məsafəyə tapançadan atəşaçma yarışı
I yer – Rəsul Məmmədov
II yer – Həqiqət Atayeva
III yer – Hacı Musayev
10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçma yarışı — kişilər
I yer – Hacı Musayev
II yer – Ruslan Lunev
III yer – Oleq Kerjankin
10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçma yarışı — qadınlar
I yer – Sofiya Barxalova
II yer – Xanna Əliyeva
III yer – Nigar Nəsirova
10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəşaçma yarışı
I yer – Ramiz Xəlilov
II yer – Nuranə Əliyeva
III yer – Elvira Allahyarova
10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçma üzrə qarışıq komanda yarışı
I yer – Hacı Musayev / Xanna Əliyeva
II yer – Oleq Kerjankin / Xalidə Əliyeva
III yer – Nigar Nəsirova / Ruslan Lunev
10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəşaçma üzrə qarışıq komanda yarışı
I yer – Ramiz Xəlilov / Jalə Bayramova
II yer – Zahid Sofiyev / Nigar Ramazanova
III yer – Əliməmməd Hüseynov / Elvina Əfsanə
Çempionat ərzində idmançılar yüksək hazırlıq səviyyəsi nümayiş etdirərək bütün proqramlar üzrə gərgin və maraqlı mübarizə aparıblar.
Yarışların sonunda qaliblər və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar. Ölkə çempionatı həm milli komandanın heyətinin formalaşdırılması, həm də idmançıların qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyıb.