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Çövkən millimizdən güclü start: Özbəkistan məğlub edildi - FOTO

Atçılıq
Xəbərlər
7 İyun 2026 19:19
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Çövkən millimizdən güclü start: Özbəkistan məğlub edildi - FOTO

Çövkən üzrə Azərbaycan milli komandası Bakıda keçirilən ikinci Dünya Çempionatında ilk oyununa çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız turnirin start matçında Özbəkistan komandası ilə üz-üzə gəlib.

Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşma Azərbaycan millisinin 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu nəticə ilə komandamız çempionata uğurlu start verib.

Azərbaycan yığması ilk oyundakı qələbə ilə qrup mərhələsində vacib üstünlük əldə edib.

Qeyd edək ki, çövkən üzrə ikinci Dünya Çempionatı 7-13 iyun tarixlərində Bakıda keçirilir. Turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Çili, Küveyt, Nigeriya, Uruqvay, Türkiyə, Niger və Polşa komandaları iştirak edirlər.

İdman.Biz
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