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Binədə cıdır həyəcanı: Qaliblər məlum oldu - FOTO

Atçılıq
Xəbərlər
5 İyul 2026 13:18
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Binədə cıdır həyəcanı: Qaliblər məlum oldu - FOTO

Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünün növbəti yarışları keçirilib.

İdman.Biz Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışlarda ümumilikdə 20 Qarabağ, Dilbaz və İngilis atı iştirak edib. Proqram çərçivəsində beş maraqlı qaçış keçirilib.

Üç yaşlı Dilbaz atları arasında Rauf Tahirov “Zilahar”la birinci olub. Sadiq Azayev “Şans”la ikinci, Mahmud Ağazadə “Sarban”la üçüncü yeri tutub.

Dörd yaşlı Dilbaz atlarının mübarizəsində Rauf Tahirov “Zəmzəm”lə qalib adını qazanıb. Sadiq Azayev “Nişan”la ikinci, Ramal Əliyev “Lavin”lə üçüncü olub.

Beş yaş və yuxarı Qarabağ atlarının yarışında Hilal Nəzərov “Sultan”la birinciliyi əldə edib. Rauf Tahirov “Xatun”la ikinci, Ramal Əliyev “Nihat”la üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Beş yaş və yuxarı Dilbaz atları arasında Hilal Nəzərov “Bar-Bar”la qalib olub. Ramal Əliyev “Senator”la ikinci, Mahmud Ağazadə “Həkəri” ilə üçüncü yeri tutub.

İngilis atlarının yarışında isə Rauf Tahirov “Calix”lə finişə birinci çatıb. Hilal Nəzərov “Bahr”la ikinci, Sadiq Azayev “Nazlıcan”la üçüncü olub.

Qeyd edək ki, cıdır mövsümünün növbəti yarışlarının 5 sentyabr 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılır.

İdman.Biz
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