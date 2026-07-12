Peşəkar Çövkən Liqasında ikinci dövrəyə start verildi - FOTO

Peşəkar Çövkən Liqasının ikinci dövrəsinin birinci turunun oyunları başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşlər iyulun 10-11-də Binə Atçılıq Mərkəzində baş tutub.
Turun ilk oyununda “Şamaxı” və “Zəfər” komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma “Şamaxı”nın minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.
İyulun 10-da keçirilən digər matçda “Embawood” komandası “Omar” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanıb.
Növbəti oyun günündə “Buta Golden” və “Elite” komandalarının görüşündə qalib müəyyənləşməyib – 0:0.
Turun ən böyükhesablı nəticəsi “Sərhədçi” və “Atilla” arasında keçirilən qarşılaşmada qeydə alınıb. “Sərhədçi” rəqibini 7:0 hesabı ilə məğlub edib.
Birinci tura “Xəzər” və “Polad” komandalarının oyunu ilə yekun vurulub. “Polad” meydanı 6:0 hesablı qələbə ilə tərk edib.
Qeyd edək ki, 10 komandanın iştirak etdiyi Peşəkar Çövkən Liqasının ikinci dövrəsinin növbəti turunun oyunları iyulun 24-25-də keçiriləcək.