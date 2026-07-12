12 İyul 2026
AZ

Peşəkar Çövkən Liqasında ikinci dövrəyə start verildi - FOTO

Atçılıq
Xəbərlər
12 İyul 2026 15:48
50
Peşəkar Çövkən Liqasında ikinci dövrəyə start verildi - FOTO

Peşəkar Çövkən Liqasının ikinci dövrəsinin birinci turunun oyunları başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşlər iyulun 10-11-də Binə Atçılıq Mərkəzində baş tutub.

Turun ilk oyununda “Şamaxı” və “Zəfər” komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma “Şamaxı”nın minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

İyulun 10-da keçirilən digər matçda “Embawood” komandası “Omar” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

Növbəti oyun günündə “Buta Golden” və “Elite” komandalarının görüşündə qalib müəyyənləşməyib – 0:0.

Turun ən böyükhesablı nəticəsi “Sərhədçi” və “Atilla” arasında keçirilən qarşılaşmada qeydə alınıb. “Sərhədçi” rəqibini 7:0 hesabı ilə məğlub edib.

Birinci tura “Xəzər” və “Polad” komandalarının oyunu ilə yekun vurulub. “Polad” meydanı 6:0 hesablı qələbə ilə tərk edib.

Qeyd edək ki, 10 komandanın iştirak etdiyi Peşəkar Çövkən Liqasının ikinci dövrəsinin növbəti turunun oyunları iyulun 24-25-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Binədə cıdır həyəcanı: Qaliblər məlum oldu - FOTO
5 İyul 13:18
Atçılıq

Binədə cıdır həyəcanı: Qaliblər məlum oldu - FOTO

Atçılıq Federasiyasının təşkil etdiyi yarışlarda Qarabağ, Dilbaz və İngilis atları mübarizə aparıblar
Peşəkar Çövkən Liqasında səkkizinci tura yekun vurulub - FOTO
28 İyun 11:55
Atçılıq

Peşəkar Çövkən Liqasında səkkizinci tura yekun vurulub - FOTO

Binə Atçılıq Mərkəzində keçirilən qarşılaşmalarda beş komanda qələbə qazanıb
Binədə Dilbaz atlarının cıdır yarışı keçirilib - FOTO
21 İyun 17:57
Atçılıq

Binədə Dilbaz atlarının cıdır yarışı keçirilib - FOTO

Üç yaşlı atlar arasında mübarizədə “Zilaxar” birinci olub
Elvin Məmmədxanov: “Azərbaycanın çövkən millisinin dünya çempionu olması böyük uğurdur”
16 İyun 17:13
Atçılıq

Elvin Məmmədxanov: “Azərbaycanın çövkən millisinin dünya çempionu olması böyük uğurdur”

ARAF rəsmisi gələcəkdə Binə Atçılıq Mərkəzində başqa yarışların təşkilinin planlaşdırıldığını söyləyib
Azərbaycan, Polşa və Uruqvaydan Dünya Çempionatında ilk qələbə - YENİLƏNİB + FOTO
7 İyun 21:55
Atçılıq

Azərbaycan, Polşa və Uruqvaydan Dünya Çempionatında ilk qələbə - YENİLƏNİB + FOTO

Çövkən üzrə İkinci Dünya Çempionatında növbəti oyunlar keçirilib
Fərid Eyvazov: “Bakıdakı dünya çempionatı dostluq, idman ruhu və beynəlxalq əməkdaşlığın göstəricisidir”
6 İyun 18:08
Atçılıq

Fərid Eyvazov: “Bakıdakı dünya çempionatı dostluq, idman ruhu və beynəlxalq əməkdaşlığın göstəricisidir”

Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının icraçı direktoru ötənilki qalibin yenə də favorit olduğunu deyib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir