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Güllə atıcılığı üzrə paralimpiaçı Kamran Zeynalov: “Hamı özünə uyğun sahədə inkişaf edə bilər” - VİDEO

Paralimpizm
Xəbərlər
29 İyun 2026 16:41
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Güllə atıcılığı üzrə paralimpiaçı Kamran Zeynalov: “Hamı özünə uyğun sahədə inkişaf edə bilər” - VİDEO

“Ən böyük arzum Paralimpiya çempionu olmaqdır”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri güllə atıcılığı üzrə dünya və Avropa çempionu azərbaycanlı paralimpiaçı Kamran Zeynalov Milli Paralimpiya Komitəsinə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, 2008-ci ildə Milli Paralimpiya İdman Kompleksində məşqlərə başlayıb və artıq 17 ildir idmanla məşğuldur:

“Sumqayıt şəhərində yaşayıram və uzun illərdir idmanla məşğulam. Çətinliklər olsa da, qarşımda qoyduğum məqsədə çatmaq üçün bunun keçilməz bir maneə olmadığını düşünmüşəm”.

Zeynalov qazandığı uğurlardan da danışıb:

“Bu gün həmin çətinlikləri aşaraq dünya və Avropa çempionu olmuşam”.

İdmançı eyni zamanda digər fəaliyyətlərini də qeyd edib:

“Rəqs fəaliyyəti ilə də məşğulam, həmçinin paravelosiped idmanı ilə maraqlanıram. Hazırda Pedaqoji Universitetin tələbəsiyəm”.

Onun sözlərinə görə, əsas hədəfi Paralimpiya çempionluğudur:

Kamran Zeynalov fiziki məhdudiyyəti olan və olmayan gənclərə də çağırış edib:

“Fiziki məhdudiyyət evdə qalmaq demək deyil. Hər kəs özünə uyğun sahədə inkişaf edə bilər. Həyat bizə bir dəfə verilir, onu dəyərli yaşamaq lazımdır. Həyatınızı istəsəniz ağ-qara, istəsəniz rəngli edə bilərsiniz - rəngli həyat daha gözəldir”.

İdman.Biz
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