Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edib - FOTO

İtaliyanın Pila şəhərində keçirilən FIS Paradağ xizəyi turnirinə yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
LW3 kateqoriyasında çıxış edən paralimpiyaçımız Polad Rzayev beynəlxalq yarışda iki yürüşdə çıxış edib.
O, birinci mərhələni 1:28.10, ikinci mərhələni isə 1:46.24 nəticə ilə başa vurub və yarışı ümumilikdə 3:14.34 nəticəsi ilə başa vuraraq turniri 12-ci pillədə tamamlayıb.
Qeyd edək ki, turnir 6-15 mart tarixlərində İtaliyanın Milan və Kortina şəhərlərində keçiriləcək Qış Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandırır.