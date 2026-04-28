Protezlərlə növbəti dünya rekordu yeniləndi - FOTO

28 Aprel 2026 16:09
Anadangəlmə olaraq dizdən aşağı hər iki ayağı amputasiya olunmuş Britaniyalı Riçard Uaythed buna baxmayaraq həyatını idmana həsr edib.

O, əvvəlcə sledj-xokkeylə(əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş buz xokkeyi növüdür – red) məşğul olub, daha sonra qaçışa keçərək ikiqat Paralimpiya çempionu olub.

İdmançının protezlərlə marafon və yarımmarafon üzrə dünya rekordları var.

Sonuncu London Marafonu zamanı o, öz rekordunu yeniləyərək məsafəni 2 saat 40 dəqiqə 25 saniyəyə qaçı (bu, hər kilometrə 3:48 temp deməkdir).

Finişdə Riçard Uaythed göz yaşlarını güclə saxlayıb — bu, həm sevincdən, həm də dözülməz ağrıdan qaynaqlanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda "Parabadminton Günü" keçirilib - FOTO
18 Aprel 01:35
Badminton

Bakıda "Parabadminton Günü" keçirilib - FOTO

Fiziki məhdudiyyətli yeniyetmə və gənclər bu idman növünün sirlərini öyrəniblər

Azərbaycanda parabadmintonun inkişafı istiqamətində yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO
3 Aprel 16:25
Paralimpizm

Azərbaycanda parabadmintonun inkişafı istiqamətində yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Hər iki qurum rəsmiləri arasında bununla bağlı görüş keçirilib
Parataekvondoçularımızdan dörd bürünc mükafat
29 Mart 12:59
Paralimpizm

Parataekvondoçularımızdan dörd bürünc mükafat

Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində Azərbaycan təmsilçiləri fərqləniblər
Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək
19 Mart 11:52
Paralimpizm

Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək

Paralimpiyaçılarımız yarışa məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi altında qatılacaqlar
Parahokkeyçi əlləri ilə tribunaya dırmaşdı - VİDEO
17 Mart 16:59
Paralimpizm

Parahokkeyçi əlləri ilə tribunaya dırmaşdı - VİDEO

Martin Yoqpa qələbə sevincini qeyri-adi şəkildə qeyd edib
Paralimpiyaçılar valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarla görüşüb - FOTO
17 Mart 14:17
Paralimpizm

Paralimpiyaçılar valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarla görüşüb - FOTO

Milli Paralimpiya Komitəsi uşaqlara bayram sevinci yaşadıb

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi