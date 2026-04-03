6 Aprel 2026
Azərbaycanda parabadmintonun inkişafı istiqamətində yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

3 Aprel 2026 16:25
Azərbaycanda parabadmintonun inkişafı istiqamətində yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Badminton Federasiyası (ABF) parabadmintonun inkişafı üçün əməkdaşlığı genişləndirirlər

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) məlumat yayıb.

Komitə ilə federasiya arasında Əməkdaşlıq Haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Hər iki qurum rəsmiləri arasında bununla bağlı görüş keçirilib.

Görüş zamanı parabadminton üzrə əldə olunan uğurların davam etdirilməsi və bu sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Memoranduma əsasən, tərəflər ölkədə parabadmintonun inkişafı, əlilliyi olan şəxslərin bu idman növünə cəlb olunması, kütləviliyin artırılması və birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər.

Memorandumu komitənin baş katibi Toğrul Rəhimov və federasiyanın baş katibi Əjdər Cəfərov imzalayıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Parataekvondoçularımızdan dörd bürünc mükafat
29 Mart 12:59
Paralimpizm

Parataekvondoçularımızdan dörd bürünc mükafat

Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində Azərbaycan təmsilçiləri fərqləniblər
Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək
19 Mart 11:52
Paralimpizm

Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək

Paralimpiyaçılarımız yarışa məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi altında qatılacaqlar
Parahokkeyçi əlləri ilə tribunaya dırmaşdı - VİDEO
17 Mart 16:59
Paralimpizm

Parahokkeyçi əlləri ilə tribunaya dırmaşdı - VİDEO

Martin Yoqpa qələbə sevincini qeyri-adi şəkildə qeyd edib
Paralimpiyaçılar valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarla görüşüb - FOTO
17 Mart 14:17
Paralimpizm

Paralimpiyaçılar valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarla görüşüb - FOTO

Milli Paralimpiya Komitəsi uşaqlara bayram sevinci yaşadıb
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Avropa Açıq çempionatını 12 medalla başa vurublar
10 Mart 19:06
Paralimpizm

Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Avropa Açıq çempionatını 12 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

Yarış Açıq Avropa Çempionatı statusu daşıdığından hər üç parapauerliftinqçimizə eyni əyarda 4 medal təqdim olunub
Parapauerliftinqçi Rəsul Zəkiyev Avropa Açıq çempionatında gümüş medal qazanıb
9 Mart 19:57
Paralimpizm

Parapauerliftinqçi Rəsul Zəkiyev Avropa Açıq çempionatında gümüş medal qazanıb

Paralimpiyaçımız ən yaxşı qaldırmada 126 kq, ümumi qaldırmada isə 358 kq nəticə göstərib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək