28 Aprel 2026 23:47
Oxatanlarımız Romada hədəf başında: Avropa çempionatına start verilir

Azərbaycanın parakamandan oxatma üzrə milli komandası Avropa çempionatında iştirak etmək üçün İtaliyanın paytaxtına yola düşüb. 2 may tarixinədək davam edəcək mötəbər turnirə Roma ev sahibliyi edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, qitə birinciliyində ölkəmizi üç paralimpiyaçı təmsil edəcək. Yarışda Əli Nəbiyev, Qalib Əliyev və Şahin Cabbarov hədəf qarşısına keçərək qələbə uğrunda yarışacaqlar.

Milli komandamız turnirə baş məşqçi İlqar Abbasovun rəhbərliyi altında qatılacaq. Çempionatda idmançılarımız həm fərdi, həm də komanda hesabında ən yaxşı nəticələri göstərməyə çalışacaqlar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Protezlərlə növbəti dünya rekordu yeniləndi - FOTO
28 Aprel 16:09
Paralimpizm

Protezlərlə növbəti dünya rekordu yeniləndi - FOTO

Paralimpiya çempionu öz nailiyyətini yaxşılaşdırıb
Bakıda "Parabadminton Günü" keçirilib - FOTO
18 Aprel 01:35
Badminton

Bakıda "Parabadminton Günü" keçirilib - FOTO

Fiziki məhdudiyyətli yeniyetmə və gənclər bu idman növünün sirlərini öyrəniblər

Azərbaycanda parabadmintonun inkişafı istiqamətində yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO
3 Aprel 16:25
Paralimpizm

Azərbaycanda parabadmintonun inkişafı istiqamətində yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Hər iki qurum rəsmiləri arasında bununla bağlı görüş keçirilib
Parataekvondoçularımızdan dörd bürünc mükafat
29 Mart 12:59
Paralimpizm

Parataekvondoçularımızdan dörd bürünc mükafat

Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində Azərbaycan təmsilçiləri fərqləniblər
Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək
19 Mart 11:52
Paralimpizm

Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək

Paralimpiyaçılarımız yarışa məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi altında qatılacaqlar
Parahokkeyçi əlləri ilə tribunaya dırmaşdı - VİDEO
17 Mart 16:59
Paralimpizm

Parahokkeyçi əlləri ilə tribunaya dırmaşdı - VİDEO

Martin Yoqpa qələbə sevincini qeyri-adi şəkildə qeyd edib

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq