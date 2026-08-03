3 Avqust 2026
AZ

Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb - FOTO

Digər
Xəbərlər
3 Avqust 2026 16:43
93
Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iyul ayında Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil edən idmançılarla görüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüş avqustun 3-də Azərbaycan İdman Akademiyasında keçirilib.

Akademiyada təşkil olunan tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca ötən ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılan nailiyyətləri əks etdirən videoçarx nümayiş olunub.

Daha sonra Fərid Qayıbov idmançıları yüksək nəticələri münasibətilə təbrik edib və onlara qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıb.

Görüş zamanı müxtəlif idman növlərinin nümayəndələri iştirak etdikləri beynəlxalq yarışlar və qazandıqları medallar barədə məlumat veriblər.

Sonda nazir idmançılara göstərdikləri yüksək nəticələrə görə təşəkkür edib və qarşıdakı yarışlarda yeni qələbələr arzulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ-də rodeo zamanı qadınlar üçün qeyri-adi yarış keçirilib - VİDEO
2 Avqust 18:49
Digər

ABŞ-də rodeo zamanı qadınlar üçün qeyri-adi yarış keçirilib - VİDEO

İştirakçılar mükafat qazanmaq üçün qarışdırılan ayaqqabıların arasından öz cütlərini tapmağa çalışıblar
Goranboyda ailə mübahisəsinə müdaxilə edən fitnes məşqçisi ölüb - FOTO
2 Avqust 14:49
Digər

Goranboyda ailə mübahisəsinə müdaxilə edən fitnes məşqçisi ölüb - FOTO

Elvin Aslanovun atasının əlindəki bıçaqla xəsarət aldığı bildirilir
Finlandiya rallisində ağır qəza: Ekipaj xəstəxanaya aparılıb - VİDEO
2 Avqust 14:25
Digər

Finlandiya rallisində ağır qəza: Ekipaj xəstəxanaya aparılıb - VİDEO

Artur Pelamurq və şturmanı Bastyen Pujenin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib
Azərbaycan səfiri Yaponiyada sumo millimizin məşqinə baxıb - FOTO
2 Avqust 13:02
Digər

Azərbaycan səfiri Yaponiyada sumo millimizin məşqinə baxıb - FOTO

Fərid Talıbov idmançılara Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında uğurlar arzulayıb
Azərbaycanda azyaşlı futbolçu faciəvi şəkildə öldü
1 Avqust 22:39
Digər

Azərbaycanda azyaşlı futbolçu faciəvi şəkildə öldü

Gənc futbolçu bu gün Qax rayonunda baş vermiş yol qəzasında həyatını itirib
Mərakeşli futbolçu İspaniyaya keçmək istərkən boğularaq ölüb
1 Avqust 19:47
Digər

Mərakeşli futbolçu İspaniyaya keçmək istərkən boğularaq ölüb

Əzizi daha yaxşı həyat üçün Avropaya keçmək istəyirmiş

Ən çox oxunanlar

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB
31 İyul 19:23
Güləş

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB
31 İyul 21:36
Basketbol

​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Portuqaliya yığmasına qarşı keçirəcək
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub