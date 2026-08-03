Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb - FOTO

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iyul ayında Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil edən idmançılarla görüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş avqustun 3-də Azərbaycan İdman Akademiyasında keçirilib.
Akademiyada təşkil olunan tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca ötən ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılan nailiyyətləri əks etdirən videoçarx nümayiş olunub.
Daha sonra Fərid Qayıbov idmançıları yüksək nəticələri münasibətilə təbrik edib və onlara qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıb.
Görüş zamanı müxtəlif idman növlərinin nümayəndələri iştirak etdikləri beynəlxalq yarışlar və qazandıqları medallar barədə məlumat veriblər.
Sonda nazir idmançılara göstərdikləri yüksək nəticələrə görə təşəkkür edib və qarşıdakı yarışlarda yeni qələbələr arzulayıb.