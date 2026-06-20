20 İyun 2026
AZ

Rəsul Çunayev “Səhər idmanı” layihəsinə qoşulub - FOTO

Digər
Xəbərlər
20 İyun 2026 12:38
121
Rəsul Çunayev “Səhər idmanı” layihəsinə qoşulub - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyinin “Səhər idmanı” layihəsi çərçivəsində iyunun 20-də Dədə Qorqud parkında səhər məşqi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, peşəkar təlimçilərin rəhbərliyi ilə təşkil olunan məşqdə yunan-Roma güləşi üzrə Olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu Rəsul Çunayev şəhər sakinləri ilə birlikdə idmanla məşğul olublar.

Qeyd edək ki, “Səhər idmanı” layihəsi çərçivəsində saat 7:00-da Dədə Qorqud parkı, Zabitlər parkı və Mərkəzi parkda peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə səhər məşqləri təşkil olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ansu Fati müğənniliyə keçir
19 İyun 19:31
Digər

Ansu Fati müğənniliyə keçir

Fati gizli şəkildə Pol Poqba ilə Nitsadakı səsyazma studiyalarında çalışıb
LEGO-dan sürət rekordu: Hiperkar 111 km/saat yığdı - VİDEO
19 İyun 17:41
Digər

LEGO-dan sürət rekordu: Hiperkar 111 km/saat yığdı - VİDEO

“Koenigsegg” ilə birgə hazırlanan tam ölçülü “Sadair’s Spear” idarə edilə bilən real model kimi sınaqdan keçirilib
Motosikletçi çempionun oğlu Kıvanç Tatlıtuğu heyrətləndirdi - VİDEO
19 İyun 12:59
Digər

Motosikletçi çempionun oğlu Kıvanç Tatlıtuğu heyrətləndirdi - VİDEO

Zeyn sükan arxasında şou göstərdi
İkardiyə səkkiz milyonluq kirayə şoku: İş məhkəməyə çıxarıldı
19 İyun 12:37
Digər

İkardiyə səkkiz milyonluq kirayə şoku: İş məhkəməyə çıxarıldı

“Qalatasaray”ın argentinalı hücumçusu ilə ev sahibi arasında mübahisə yaranıb
Jurnalist atasının ölümü ilə bağlı məlumata görə Messidən üzr istəyib
19 İyun 06:05
Digər

Jurnalist atasının ölümü ilə bağlı məlumata görə Messidən üzr istəyib

Messinin ailəsi daha əvvəl bu məsələ ilə bağlı şayiələri pisləmişdi
Tribunada müəmmalı ritual, meydanda 90+5-ci dəqiqə qolu - VİDEO
18 İyun 16:37
DÇ-2026

Tribunada müəmmalı ritual, meydanda 90+5-ci dəqiqə qolu - VİDEO

Qanalı azarkeşlərin hərəkəti komandanın son dəqiqə qələbəsindən sonra sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək