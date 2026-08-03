3 Avqust 2026
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Həsrət Cəfərov idmançılarımız arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

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3 Avqust 2026 20:03
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Həsrət Cəfərov idmançılarımız arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin avqust ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Maraqlıdır ki, ilk onluqda ötən ayla müqayisədə mövqe və zal baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur.

Yunan-roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) birinci sıradakı mövqeyini qoruyub.

Sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (460 xal) ikinci pillədə qərarlaşıb. Digər sərbəst güləşçi Arseniy Djioyev (420 xal) ilk “üçlüy”ü qapayır.

Növbəti sıralarda Səidcəmşid Cəfərov (boks, 400 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 330 xal), Ülvü Qənizadə (yunan-Roma güləşi, 300 xal), Nurəddin Novruzov (sərbəst güləş, 270 xal), Qaşim Maqomedov (taekvondo, 270 xal), Hidayət Heydərov (cüdo, 270 xal) və İslam Bazarqanov (sərbəst güləş, 265 xal) yer alıblar.

İdman.Biz
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