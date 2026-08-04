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Bakıda güləş üzrə dünya çempionatında AMADA-nın maarifləndirmə proqramı keçirilib - FOTO

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4 Avqust 2026 14:17
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Bakıda güləş üzrə dünya çempionatında AMADA-nın maarifləndirmə proqramı keçirilib - FOTO

Bakıda keçirilmiş güləş üzrə U-17 dünya çempionatında Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) təşəbbüsü ilə maarifləndirmə proqramı təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə agentlikdən bildirilib.

Milli Gimnastika Arenasında keçirilən maarifləndirmə proqramı zamanı AMADA-nın təmiz idman guşəsini ziyarət edənlərə antidopinq qayda pozuntuları, idmançıların hüquq və öhdəlikləri, eləcə də 1 yanvar 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi və Beynəlxalq Standartlar haqqında ətraflı məlumat verilib.

Bundan əlavə, dopinq və narkotik maddələrin sağlamlığa və idman karyerasına mənfi təsirləri iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

Ziyarətçilər antidopinq mövzusunda viktorinalarda iştirak edib, qaliblərə xatirə hədiyyələri təqdim olunub.

Təmiz idman dəyərləri idmanda ədalət, dürüstlük və bərabər rəqabətin qorunmasının əsasını təşkil edir. Dopinqdən uzaq durmaq yalnız qaydalara riayət etmək deyil, həm də idmançının öz sağlamlığına, rəqiblərinə və tamaşaçılara hörmətinin ifadəsidir. Bu prinsiplərə sadiqlik gənc nəslin düzgün formalaşmasına, idmanın nüfuzunun qorunmasına və beynəlxalq arenada etibarlı imicin möhkəmlənməsinə xidmət edir.

İdman.Biz
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