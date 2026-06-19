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Jurnalist atasının ölümü ilə bağlı məlumata görə Messidən üzr istəyib

Digər
Xəbərlər
19 İyun 2026 06:05
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Jurnalist atasının ölümü ilə bağlı məlumata görə Messidən üzr istəyib

Jurnalist Florensiya Penya atasının ölümü ilə bağlı xəbərə görə Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messidən üzr istəyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Messinin ailəsi daha əvvəl bu məsələ ilə bağlı şayiələri pisləyərək Xorxe Messinin həqiqətən də səhhətində problemlər yaşadığını etiraf etmişdi.

“Messi ailəsinin yaşadıqlarını düşündüyüm bu dəhşətli anlarda onlardan üzr istəyirəm. Bu ağrıya səbəb olduğum üçün dərindən utanıram.

Aydınlaşdırmalıyam ki, verilişin heyəti tərəfindən təsdiqləndiyi iddia edilən bu yalan məlumat mənə canlı yayımda çatdırılıb və mən buna inanmışam. Buna baxmayaraq, bu səhvdəki roluma görə məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Bir daha səmimi qəlbdən üzr istəyirəm; mən səhv etmişəm”, - deyə Penya sosial mediada yazıb.

İdman.Biz
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