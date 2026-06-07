7 İyun 2026
AZ

Brüsseldə ənənəvi beynəlxalq “Suqovuşan” minifutbol turniri keçirilib

Digər
Xəbərlər
7 İyun 2026 18:45
54
Brüsseldə ənənəvi beynəlxalq “Suqovuşan” minifutbol turniri keçirilib

Brüsseldə “Sərhədləri aşan dostluq” devizi altında üçüncü beynəlxalq “Suqovuşan” minifutbol turniri keçirilib.

İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, idman, dostluq və mədəni mübadilə bayramı Belçikadakı Azərbaycan diasporunun MADANI platforması tərəfindən 28 May - Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə təşkil edilib.

Ənənəyə uyğun olaraq, turnirə Azərbaycanın Belçikadakı Səfirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi təşkilati dəstək verib.

Tədbirdə Belçika, Lüksemburq, İsveç və Estoniya da daxil olmaqla, Avropanın 10-dan çox ölkəsində yaşayan Azərbaycan icmasını təmsil edən komandalar iştirak edib.

Yarışa Belçikada akkreditə olunmuş digər səfirliklərin və diplomatik korpusların nümayəndələri - Azərbaycan və Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Pakistan, Qırğızıstan səfirliklərinin komandaları və NATO-nun mənzil qərargahının əməkdaşları da qatılıblar. Yarışda ümumilikdə 24 komanda iştirak edib.

Məşhur belçikalı beynəlxalq dərəcəli hakim Frank De Blekerin turnirin rəsmi açılış mərasimində iştirakı böyük maraqla qarşılanıb.

“Suqovuşan” turniri tolerantlığı və qələbəni simvolizə edir. Futbol turniri kimi başlayan təşəbbüs artıq əsl bayrama çevrilib. İştirakçıların sayı hər il artır”, - MADANI-nin təsisçisi Emin Əliyev açılış mərasimində bildirib.

Çempionlar Liqası formatında keçirilən üçüncü “Suqovuşan” turnirinin qalibi Belçikada yaşayan azərbaycanlılardan ibarət “Qırğı Belçika FK” komandası olub. Komanda finalda Tallinin “Qarabag” komandasını məğlub edib. Üçüncü yeri Almaniyanın Essen regionunun azərbaycanlılardan ibarət “Aze NRW” komandası tutub.

İyirmi dörd komanda arasında son yerləri tutan səkkiz komanda Avropa Liqası formatında yarışıb. Bu kubokun qalibi Belçikada azərbaycanlıların eyniadlı təşkilatına məxsus “Fireland AZ” komandasını məğlub edən “MADANI Heroes” komandası olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

MOK “Təhlükəsiz İdman” proqramına yekun vurub
6 İyun 20:52
Digər

MOK “Təhlükəsiz İdman” proqramına yekun vurub

İştirakçılar təhlükəsiz idman siyasəti, hesabatlılıq mexanizmləri ilə bağlı nəzəri və praktiki biliklər əldə ediblər
Bakıda retro və super avtomobillər şousu başladı
6 İyun 14:37
Digər

Bakıda retro və super avtomobillər şousu başladı - VİDEO

“Classics & Supercars” festivalı AAF və “Nazar Holdings”in birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir
MOK təhlükəsiz idman üçün yeni mərhələyə başlayır
5 İyun 12:45
Digər

MOK təhlükəsiz idman üçün yeni mərhələyə başlayır

24 federasiyanın nümayəndəsi idmançıların müdafiəsi və sağlam idman mühiti ilə bağlı proqramda iştirak edib
“Biz bu dünyadan deyilik” - Azərbaycanlı breykerin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
5 İyun 12:30
Digər

“Biz bu dünyadan deyilik” - Azərbaycanlı breykerin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Breyk-dans müəllimi bu idman növünün olimpiada prespektivlərinə toxunub
Azərbaycanlı keçmiş gimnast Zeynəb Cavadlı saxlanılıb
5 İyun 12:09
Digər

Azərbaycanlı keçmiş gimnast Zeynəb Cavadlı saxlanılıb

Dubayda qəyyumluq qalmaqalı böyüyür
Baş Konsulluq Zeynəb Cavadlı məsələsini nəzarətə götürüb - YENİLƏNİB + FOTO
4 İyun 15:58
Digər

Baş Konsulluq Zeynəb Cavadlı məsələsini nəzarətə götürüb - YENİLƏNİB + FOTO

Hadisə ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə də müraciətlərin edildiyi bildirilir

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib