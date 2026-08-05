Corcina Rodriges ona “kök” deyənlərə cavab olaraq bədənini nümayiş etdirib - FOTO

"Əl-Nəsr"in hücumçusu Kriştianu Ronaldunun nişanlısı Corcina Rodriges onun bədən quruluşu ilə bağlı tənqidlərə cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, daha əvvəl Ronaldu və uşaqları ilə tətilindən fotolar paylaşıb. Sosial media tənqidçiləri Corcinanın bədən quruluşunu tənqid edərək onu "kök" adlandırıblar.
“Bədənim qadın bədəni kimi dəyişməyə davam edəcək. Ümid edirəm ki, bu, illərlə davam edəcək, çünki bu, mənim sağ olduğum deməkdir.
Mən altı gözəl uşağın anasıyam, onlardan üçü qızdır və bir gün gözəl qadınlar olacaqlar. Əgər onlara öyrətmək istədiyim bir şey varsa - ata və kişi kimi təcəssüm etdirdiyi dəyərlərə görə fəxr etdiyim Kriştianu ilə birlikdə - o da insanın dəyəri heç vaxt onun görünüşündən və ya yad insanların fikirlərindən asılı olmamalıdır. Onlara hər gün verməyə çalışdığım bu kiçik müsbət psixologiya dozası, həmçinin bu fantaziya dolu dünyada möhkəm qalmağıma kömək edir.
Son bir neçə gündə qayıq şəkillərimdə hər cür şərhlər gördüm. Bəziləri bədən quruluşum haqqında şərhlər verir, digərləri isə məni müdafiə edir... Bu barədə Krişlə danışdım və ona dedim: "İnsanların məni kök adlandırmasından narahatam, çünki mən öz imicimlə dolanıram". O isə cavab verdi: "Sən öz imicinə görə yaşamırsan. Kim olduğunla yaşayırsan. Mükəmməl qadın. Gözəl, əla bədən quruluşuna malik ana, yaxşı insana, uğurlu və sevgi dolu bir həyat sürən qadın. Daha nə istəyə bilərsən ki? Paxıllıq etmələri normaldır”.