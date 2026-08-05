5 Avqust 2026
AZ

Corcina Rodriges ona “kök” deyənlərə cavab olaraq bədənini nümayiş etdirib - FOTO

Digər
Xəbərlər
5 Avqust 2026 04:11
28
Corcina Rodriges ona “kök” deyənlərə cavab olaraq bədənini nümayiş etdirib

"Əl-Nəsr"in hücumçusu Kriştianu Ronaldunun nişanlısı Corcina Rodriges onun bədən quruluşu ilə bağlı tənqidlərə cavab verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, daha əvvəl Ronaldu və uşaqları ilə tətilindən fotolar paylaşıb. Sosial media tənqidçiləri Corcinanın bədən quruluşunu tənqid edərək onu "kök" adlandırıblar.

“Bədənim qadın bədəni kimi dəyişməyə davam edəcək. Ümid edirəm ki, bu, illərlə davam edəcək, çünki bu, mənim sağ olduğum deməkdir.

Mən altı gözəl uşağın anasıyam, onlardan üçü qızdır və bir gün gözəl qadınlar olacaqlar. Əgər onlara öyrətmək istədiyim bir şey varsa - ata və kişi kimi təcəssüm etdirdiyi dəyərlərə görə fəxr etdiyim Kriştianu ilə birlikdə - o da insanın dəyəri heç vaxt onun görünüşündən və ya yad insanların fikirlərindən asılı olmamalıdır. Onlara hər gün verməyə çalışdığım bu kiçik müsbət psixologiya dozası, həmçinin bu fantaziya dolu dünyada möhkəm qalmağıma kömək edir.

Son bir neçə gündə qayıq şəkillərimdə hər cür şərhlər gördüm. Bəziləri bədən quruluşum haqqında şərhlər verir, digərləri isə məni müdafiə edir... Bu barədə Krişlə danışdım və ona dedim: "İnsanların məni kök adlandırmasından narahatam, çünki mən öz imicimlə dolanıram". O isə cavab verdi: "Sən öz imicinə görə yaşamırsan. Kim olduğunla yaşayırsan. Mükəmməl qadın. Gözəl, əla bədən quruluşuna malik ana, yaxşı insana, uğurlu və sevgi dolu bir həyat sürən qadın. Daha nə istəyə bilərsən ki? Paxıllıq etmələri normaldır”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda güləş üzrə dünya çempionatında AMADA-nın maarifləndirmə proqramı keçirilib - FOTO
4 Avqust 14:17
Digər

Bakıda güləş üzrə dünya çempionatında AMADA-nın maarifləndirmə proqramı keçirilib - FOTO

Maarifləndirmə proqramı zamanı antidopinq qayda pozuntuları haqqında ətraflı məlumat verilib
Həsrət Cəfərov idmançılarımız arasında ən yüksək reytinqə sahibdir
3 Avqust 20:03
Digər

Həsrət Cəfərov idmançılarımız arasında ən yüksək reytinqə sahibdir

İlk onluqda ötən ayla müqayisədə mövqe və zal baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur
Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb
3 Avqust 16:43
Digər

Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb - FOTO

Görüşdə iyul ayında beynəlxalq yarışlarda əldə olunan nəticələr müzakirə edilib
ABŞ-də rodeo zamanı qadınlar üçün qeyri-adi yarış keçirilib - VİDEO
2 Avqust 18:49
Digər

ABŞ-də rodeo zamanı qadınlar üçün qeyri-adi yarış keçirilib - VİDEO

İştirakçılar mükafat qazanmaq üçün qarışdırılan ayaqqabıların arasından öz cütlərini tapmağa çalışıblar
Goranboyda ailə mübahisəsinə müdaxilə edən fitnes məşqçisi ölüb - FOTO
2 Avqust 14:49
Digər

Goranboyda ailə mübahisəsinə müdaxilə edən fitnes məşqçisi ölüb - FOTO

Elvin Aslanovun atasının əlindəki bıçaqla xəsarət aldığı bildirilir
Finlandiya rallisində ağır qəza: Ekipaj xəstəxanaya aparılıb - VİDEO
2 Avqust 14:25
Digər

Finlandiya rallisində ağır qəza: Ekipaj xəstəxanaya aparılıb - VİDEO

Artur Pelamurq və şturmanı Bastyen Pujenin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib

Ən çox oxunanlar

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
U-18 millimiz B divizionunu beş pillə irəliləyişlə bitirib - YENİLƏNİB
2 Avqust 15:51
Basketbol

U-18 millimiz B divizionunu beş pillə irəliləyişlə bitirib - YENİLƏNİB

Azərbaycan basketbolçuları turnirdə 22 komanda arasında 16-cı yeri tutublar
Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO
2 Avqust 22:03
Milli komanda

Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycanlı hücumçu Polşa çempionatında ilk dəfə fərqlənib
U-18 qız millimiz Niderland yığmasına yeddi xal fərqlə uduzub - YENİLƏNİB
2 Avqust 16:40
Basketbol

U-18 qız millimiz Niderland yığmasına yeddi xal fərqlə uduzub - YENİLƏNİB

Azərbaycan basketbolçuları ilk hissəni üstün başa vursalar da, qələbəni qoruya bilməyiblər