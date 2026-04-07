Azərbaycan İdman Akademiyası Almatıda beynəlxalq sərgidə - FOTO

Qazaxıstanın Almatı şəhərində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin “Study in Azerbaijan” beynəlxalq sərgisi keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, sərgidə təmsil olunan 25-ə yaxın aparıcı ali təhsil müəssisəsi içərisində Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) stendi də yer alır.

Akademiyanı Tədris işləri üzrə prorektor Ülkər Babayeva, Beynəlxalq əməkdaşlıq və layihələrlə iş şöbəsinin Beynəlxalq reytinqlər üzrə koordinatoru Nərgiz Vəliyeva və şöbənin baş mütəxəssisi Qalibə Hüseynova təmsil edirlər.

Sərgiyə gələn abituriyent və tələbələr ASA-nın ali təhsil proqramları, akademik imkanları və elmi nailiyyətləri haqqında məlumat əldə edir, həmçinin onların ikili diplom proqramları və qəbul tələbləri ilə bağlı sualları cavablandırılır.

Qeyd edək ki, sərgi aprelin 7-8-də Əl-Farabi adına Qazax Milli Universitetinin Farabi Hub İnnovasiya Mərkəzində davam edəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xanımı çörək almağa göndərmişdi, səsi İstanbuldan gəldi - FOTO
12:34
Futbol

Xanımı çörək almağa göndərmişdi, səsi İstanbuldan gəldi - FOTO

64 yaşlı Erdem Alanın “Ərzurumspor” sevgisi həyat tərzinə çevirib
Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin keçmiş prezidenti vəfat edib
00:32
Digər

Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin keçmiş prezidenti vəfat edib

Ridi WADA-ya 2014-cü ildən 2019-cu ilə qədər rəhbərlik edib
Sumo üzrə dünya çempionatı: Millimiz hər kateqoriyada çıxış etməyi planlaşdırır
6 Aprel 16:37
Digər

Sumo üzrə dünya çempionatı: Millimiz hər kateqoriyada çıxış etməyi planlaşdırır

Elşad Kərimov yarışı yüksək səviyyədə təşkil edəcəklərini vurğulayıb
Bilyardın “9 Pool” növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
6 Aprel 14:06
Digər

Bilyardın “9 Pool” növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Azərbaycan Bilyard Federasiyası nəticələri açıqladı
Fərid Qayıbov: “Çox güclü bir ailə - etnosport ailəsi formalaşıb” - VİDEO
5 Aprel 16:07
Digər

Fərid Qayıbov: “Çox güclü bir ailə - etnosport ailəsi formalaşıb” - VİDEO

Gənclər və idman naziri "TRT World" kanalına müsahibə verib
Mini-futbolda ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırıldı - FOTO
5 Aprel 15:45
Futbol

Mini-futbolda ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırıldı - FOTO

“Sumqayıt”ın oyunçusu mart ayının qalibi seçilib

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək