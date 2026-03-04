4 Mart 2026
AZ

Fərid Mansurov: “Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir”

Digər
Xəbərlər
4 Mart 2026 13:29
91
Fərid Mansurov: “Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir”

Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak emtək də vətənə xidmətdir.

İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Fərid Mansurov deyib.

Yunan-Roma güləşi üzrə olimpiya çempionu Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və idman federasiyaları ilə görüşündə maraqlı təklif irəli sürüb.

O, federasiyaların adından bir problemi nəzərə çatdırmaq istədiyini söyləyib:

“17 yaşından, məktəbi bitirdikdən sonra universitetə qəbul olan idmançılarımız təhsillərini davam etdirirlər. Ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmayanlar isə hərbi xidmətə gedirlər. Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir. Bunu nəzərə alsaq, bu halda həmin yaşlarda idmançıları itirmiş oluruq. Dünya və Avropa çempionatlarında hər çəki dərəcəsində bir idmançı iştirak edir. Həmin idmançı nəticə qazandığı halda Azərbaycan İdman Akademiyasına qəbul olunur. Digərləri isə kənarda qalır. Atlet 1 il 6 ay hərbi xidmət çəkdikdə, onu itirmiş oluruq. Belə olan halda peşəkar idmanda rəqabət itir, davamı gəlmir, nəticə verən federasiyalar məcbur olurlar ki, müəyyən çəki dərəcəsində legioner idmançıları dəvət etsinlər. Bu məsələ qanunla tənzimlənsəydi, aidiyyəti dövlət qurumları ilə danışıqlar aparılsaydı, hər hansı meyarlar həyata keçirmək mümkün olsaydı, yaxşı olardı”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionu olduğunu deyən idmançının kassasiya şikayəti təmin edilmədi
10:22
Digər

Dünya çempionu olduğunu deyən idmançının kassasiya şikayəti təmin edilmədi

Təqsirləndirilənlər arasında idmançı Orxan Səfərovun da adı keçir
“Laureus” ilin idmançısı mükafatına namizədləri açıqlayıb
3 Mart 20:13
Digər

“Laureus” ilin idmançısı mükafatına namizədləri açıqlayıb

Mükafatın qalibləri 20 apreldə İspaniyanın Madrid şəhərində keçiriləcək mərasimdə elan ediləcək
“Maklaren”, “Oklahoma Siti” və PSJ “İlin komandası” adına namizəddirlər
3 Mart 19:28
Digər

“Maklaren”, “Oklahoma Siti” və PSJ “İlin komandası” adına namizəddirlər

Qaliblər “Laureus World Sports Academy” münsiflər heyəti tərəfindən seçiləcək
“İdman həftəsi” çərçivəsində ahıl şəxslər üçün dama yarışı keçirilib - FOTO
3 Mart 17:57
Digər

“İdman həftəsi” çərçivəsində ahıl şəxslər üçün dama yarışı keçirilib - FOTO

Yarışın sonunda qaliblər diplom və mükafatlarla təltif olunublar
Keçmiş həyat yoldaşının öpüşməsini görən Denilsondan maraqlı reaksiya - VİDEO
3 Mart 17:42
Digər

Keçmiş həyat yoldaşının öpüşməsini görən Denilsondan maraqlı reaksiya - VİDEO

Braziliyalı ulduz Luiz Adrianonun hərəkətinə İncildən sitat gətirərək cavab verib
Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası yayılan iddianı təkzib edib - Qurumdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
3 Mart 14:06
Digər

Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası yayılan iddianı təkzib edib - Qurumdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Baş Katib yelkənli idmanın federasiyaya birləşdirilməsinə dair iddialara aydınlıq gətirib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib