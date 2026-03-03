3 Mart 2026
“Maklaren”, “Oklahoma Siti” və PSJ “İlin komandası” adına namizəddirlər

3 Mart 2026 19:28
“Laureus World Sports Awards” 2026-cı ilin namizədlərini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, PSJ (futbol), “Oklahoma Siti Tander” (basketbol) və “Maklaren” (Formula-1) “İlin komandası” mükafatına namizədlər arasındadır.

Mükafatlandırma mərasimi Madriddəki “Cibeles” sarayında keçiriləcək. Qaliblər “Laureus World Sports Academy” münsiflər heyəti tərəfindən seçiləcək.

“İlin komandası” kateqoriyasına namizədlər:

“Pari Sen-Jermen” (futbol). Çempionlar Liqasının finalında “İnter”i 5:0 hesabı ilə məğlub edən parislilər 2025-ci ildə altı kubok qazanıblar, o cümlədən Fransada üç titul, UEFA Superkuboku və Qitələrarası Kubok.

“Oklahoma Siti Tander” (basketbol). Onlar klub tarixində ilk dəfə NBA titulunu qazandılar və “Çikaqo Bulls”un 1996-97 mövsümündə bir mövsümdə ən çox qələbə qazanma rekordunu (84) təkrarladılar.

“Maklaren” (avtoidman). Onlar Konstruktorlar Çempionatı titulunu altı tur qalmış müdafiə etdilər.

Hindistan qadın kriket komandası. Dünya Kubokunu qazandıqdan sonra ilk namizəd qadın kriket komandası.

İngiltərə qadın futbol millisi. İspaniyanı penaltilərdə məğlub edərək Avropa Çempionatı titulunu qorudular.

Avropa qolf yığması (Ryder Cup). Onlar səfərdə 13 illik qələbəsiz seriyaya son qoyaraq 16-cı titullarını qazandılar.

