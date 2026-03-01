1 Mart 2026
AZ

Liqa 1: “Monako” “Anje”yə qalib gəlib

1 Mart 2026 00:06
127
Fransa Liqa 1 mövsümünün 24-cü turunun “Monako” və “Anje” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Monakodakı “Stade Louis II” stadionunda baş tutub. Meydan sahibləri 2:0 hesablı qələbə qazanıblar.

“Monako”nun yarımmüdafiəçisi Folarin Baloqun matçın ilk qolunu 57-ci dəqiqədə vurub. Beş dəqiqə sonra Simon Adinqra meydan sahiblərinin üstünlüyünü ikiqat artırıb.

Fransa liqasında 24 oyundan sonra “Monako” 37 xalla turnir cədvəlində yeddinci, “Anje” isə 29 xalla 12-ci yerdədir.

Turun digər matçında “Renn” 1:0 hesabı ilə “Tuluza”ya qalib gəlib.

