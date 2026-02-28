28 Fevral 2026
28 Fevral 2026 21:00
“Bayer Leverkuzen” “Mayns”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

Almaniya çempionatının 24-cü turunda “Bayer Leverkuzen” evdə “Mayns” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

Qonaqlar hesabı Şeraldo Bekkerin qolu ilə açıblar. Ev sahibləri əsas vaxtın bitməsinə iki dəqiqə qalmış Jarrell Kvansanın qolu ilə hesabı bərabərləşdiriblər.

“Bayer”in 40 xalı var və turnir cədvəlində altıncı yerdədir. “Mayns" 23 xalla 14-cü yerdədir.

Turun digər oyunlarında “Borussiya Mönhenqladbax” “Union”u 1:0, “Verder Bremen” “Haydenhaym”ı 2:0, “Sankt-Pauli” isə “Hoffenhaym”ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

