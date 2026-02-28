28 Fevral 2026
“Rayo Valyekano” “Atletik Bilbao” ilə heç-heçə edib

28 Fevral 2026 19:38
İspaniya La Liqasının 26-cı turunun “Rayo Valyekano” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatdı. Matç “Estadio Valyekas”da (Madrid) baş tutdu və 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib.

"Rayo Valyekano"nun yarımmüdafiəçisi Xorxe de Frutos matçın ilk qolunu 35-ci dəqiqədə vurub. 47-ci dəqiqədə qonaq hücumçu İnaki Uilyams bərabərlik qolunu vuraraq hesabı 1:1 edib.

İspaniya liqasında 26 oyundan sonra “Atletik Bilbao” 35 xala malikdir və turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir. “Rayo Valyekano” 25 oyundan sonra 27 xalla 14-cü yerdədir.

