“Rayo Valyekano” “Atletik Bilbao” ilə heç-heçə edib

İspaniya La Liqasının 26-cı turunun “Rayo Valyekano” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatdı. Matç “Estadio Valyekas”da (Madrid) baş tutdu və 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib.
"Rayo Valyekano"nun yarımmüdafiəçisi Xorxe de Frutos matçın ilk qolunu 35-ci dəqiqədə vurub. 47-ci dəqiqədə qonaq hücumçu İnaki Uilyams bərabərlik qolunu vuraraq hesabı 1:1 edib.
İspaniya liqasında 26 oyundan sonra “Atletik Bilbao” 35 xala malikdir və turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir. “Rayo Valyekano” 25 oyundan sonra 27 xalla 14-cü yerdədir.