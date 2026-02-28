28 Fevral 2026
İtaliya A Seriyası: “Roma” “Yuventus”u “Qalatasaray”la ağır döyüşdən sonra sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

28 Fevral 2026 17:17
İtaliya A Seriyasında 27-ci turun oyunları start götürür

İdman.Biz xəbər verir ki, 27 tur ərəfəsində turnir cədvəlinin yuxarı pilləsində qərarlaşan lider üçün vəziyyət xeyli sabitləşib. Belə ki, onun əsas izləyiciləri - "Milan", "Napoli" və "Yuventus" eyni vaxtda xal itiriblər.

Nəticədə 27-ci tur öncəsi "İnter" 64 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. Ən yaxın izləyici "Milan" artıq 10 xal geri qalır (54 xal). Növbəti pillələrdə "Napoli" və "Roma" (hərəyə 50 xal), beşinci yerdə isə "Yuventus" (46 xal) yer alıb.

Tur artıq start götürüb: "Parma" – "Kalyari" oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

"Roma" - "Yuventus" (1 mart)

Turun mərkəzi qarşılaşması və Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda birbaşa duel. "Roma" 50 xalla dördüncü, "Yuventus" isə 46 xalla beşinci pillədədir.

Komandalar oyuna fərqli emosional fonla yanaşsalar da, səhvin qiyməti hər iki tərəf üçün eyni dərəcədə yüksəkdir. Ötən turda romalılar "Kremoneze"ni 3:0 hesabı ilə inamla məğlub edib. Turin təmsilçisi isə öz meydanında "Komo"ya 0:2 hesabı ilə uduzaraq ilk dördlük uğrunda mübarizəni çətinləşdirib.

"Yuventus" üçün həftə kifayət qədər ağır keçib. Komanda çempionatda xal itkisi ilə yanaşı, Çempionlar Liqasında da mübarizəni dayandırıb. Turinlilər iki oyundan ibarət gərgin qarşıdurmada "Qalatasaray"a (2:5, 3:2) uduzaraq turnirlə vidalaşıblar. Bu fonda birbaşa rəqibə səfər matçı komanda üçün xarakter və reaksiya baxımından ciddi sınaq olacaq. Üstəlik, heyətlə bağlı problemlər və mümkün intizam riskləri start heyətinin seçiminə təsir göstərə bilər.

"Roma"nın da avrokubok konteksti var. Paytaxt təmsilçisi Avropa Liqasında mübarizəni davam etdirir və yaxın həftələrdə daxili çempionatla beynəlxalq oyunları paralel aparmalı olacaq. Bununla belə, son turdakı qələbə romalılara ilk dördlükdə mövqelərini möhkəmləndirməyə və "Yuventus"la oyuna yüksək əhval-ruhiyyədə çıxmağa imkan verib. Meydan sahiblərinin heyətində də cəzalanma təhlükəsi ilə üz-üzə olan futbolçular var ki, bu da qarşıdakı görüşdə əlavə ehtiyatlılıq tələb edir.

Tarixən bu qarşıdurma hər zaman gərgin mübarizə şəraitində keçib. Mövcud turnir vəziyyətini nəzərə alsaq, Romada qazanılacaq xallar ikiqat əhəmiyyət daşıyır: "Roma"nın qələbəsi ona turinlilərdən bir qədər uzaqlaşmaq imkanı verəcək, qonaqların uğuru isə dördüncü yer uğrunda mübarizəni yenidən alovlandıracaq.

27-ci turun digər oyunları:

27 fevral

"Parma" – "Kalyari" 1:1

28 fevral

"Komo" – "Leççe"

"Verona" – "Napoli"

"İnter" – "Cenoa"

1 mart

"Kremoneze" – "Milan"

"Sassuolo" – "Atalanta"

"Torino" – "Latsio"

2 mart

"Piza" – "Bolonya"

"Udineze" – "Fiorentina"

Turnir cədvəli (27-ci turun ilk oyunundan sonra):

"İnter" – 64

"Milan" – 54

"Napoli" – 50

"Roma" – 50

"Yuventus" – 46

"Komo" – 45

"Atalanta" – 45

"Bolonya" – 36

"Sassuolo" – 35

"Latsio" – 34

"Parma" – 33

"Udineze" – 32

"Kalyari" – 30

"Cenoa" – 27

"Torino" – 27

"Fiorentina" – 24

"Kremoneze" – 24

"Leççe" – 24

"Piza" – 15

"Verona" – 15

İdman.Biz
