28 Fevral 2026
AZ

“Barselona” Markus Reşfordla 3 illik müqaviləni razılaşdırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 Fevral 2026 18:54
61
“Barselona” Markus Reşfordla 3 illik müqaviləni razılaşdırıb

“Barselona” hücumçu Markus Reşfordla üç illik müqaviləni razılaşdırıb və bu müqaviləyə əmək haqqının azaldılması da daxildir.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.

İngilis hücumçu “Barselona”nın transfer planında maneə olan La Liqanın Maliyyə Ədalətli Oyunu qaydalarına uyğunlaşmaq üçün üç illik müqavilə və əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması barədə razılığa gəlib. Transfer planı Kataloniya klubunun idman direktoru Deko ilə oyunçunun agenti arasında keçirilən görüşdən sonra yekunlaşdırılıb.

Növbəti addım “Mançester Yunayted”lə maliyyə detallarını dəqiqləşdirmək olacaq. “Barselona” bu yay oyunçunu əldə etmək üçün 30 milyon avroluq sərbəst qalma bəndini aktivləşdirmək niyyətindədir. “Blauqrana” transfer haqqını üç hissə ilə 10 milyon avro ödəməyi planlaşdırır.

Reşford bu mövsüm “Barselona”nın heyətində bütün yarışlarda 34 oyuna çıxıb, 10 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya A Seriyası: “Roma” “Yuventus”u “Qalatasaray”la ağır döyüşdən sonra sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:17
Futbol

İtaliya A Seriyası: “Roma” “Yuventus”u “Qalatasaray”la ağır döyüşdən sonra sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Lider "İnter" əsas izləyicilərinin məğlubiyyətlərindən sonra 10 xallıq rahat üstünlük əldə edib
Məşhur ABŞ-li aktrisa “Sportinq”in stadionunda - VİDEO
16:37
Futbol

Məşhur ABŞ-li aktrisa “Sportinq”in stadionunda - VİDEO

Sidni Svini “Sportinq”-“Eştoril” oyununu izləyib
İspaniya La Liqası: “Barselona” yenidən liderdir və “Vilyareal”ı qəbul edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:17
Futbol

İspaniya La Liqası: “Barselona” yenidən liderdir və “Vilyareal”ı qəbul edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kataloniyalılar “Real”ın xal itkisinə görə yenidən zirvəyə yüksəliblər
İPL: Növbəti London derbisi və “Mançester Yunayted” üçün ilk üçlüyə yüksəlmək şansı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:57
Futbol

İPL: Növbəti London derbisi və “Mançester Yunayted” üçün ilk üçlüyə yüksəlmək şansı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

28-ci tur çərçivəsində artıq ilk gözlənilməz nəticə qeydə alınıb
“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır
14:17
Futbol

“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır

Hazırda braziliyalının bazar dəyəri 150 milyon avrodur
Messinin Ağ Evdə Trampla görüşəcəyi tarix açıqlanıb
13:37
Futbol

Messinin Ağ Evdə Trampla görüşəcəyi tarix açıqlanıb

“İnter Mayami” futbolçuları ABŞ prezidenti ilə görüşə bilərlər

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər