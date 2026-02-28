“Barselona” Markus Reşfordla 3 illik müqaviləni razılaşdırıb

“Barselona” hücumçu Markus Reşfordla üç illik müqaviləni razılaşdırıb və bu müqaviləyə əmək haqqının azaldılması da daxildir.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.
İngilis hücumçu “Barselona”nın transfer planında maneə olan La Liqanın Maliyyə Ədalətli Oyunu qaydalarına uyğunlaşmaq üçün üç illik müqavilə və əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması barədə razılığa gəlib. Transfer planı Kataloniya klubunun idman direktoru Deko ilə oyunçunun agenti arasında keçirilən görüşdən sonra yekunlaşdırılıb.
Növbəti addım “Mançester Yunayted”lə maliyyə detallarını dəqiqləşdirmək olacaq. “Barselona” bu yay oyunçunu əldə etmək üçün 30 milyon avroluq sərbəst qalma bəndini aktivləşdirmək niyyətindədir. “Blauqrana” transfer haqqını üç hissə ilə 10 milyon avro ödəməyi planlaşdırır.
Reşford bu mövsüm “Barselona”nın heyətində bütün yarışlarda 34 oyuna çıxıb, 10 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.