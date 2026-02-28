“Sanderlend” “Bornmut” ilə oyunda qələbə hesabını qoruya bilməyib

İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turunda “Bornmut” “Sanderlend”i qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, 18-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın qapıçısı Habib Diarranın zərbəsini dəf edib, lakin Elieser Mayenda boş qapıya qol vuraraq hesabı 0:1 edib. 63-cü dəqiqədə Evanilson Markus Tavernyenin güclü ötürməsini başla dəqiq yerinə yetirərək hesabı bərabərləşdirib.
“Bornmut” qələbə qazana bilməyərək 39 xalla səkkizinci yerdə qalıb, rəqibləri isə üç oyunluq məğlubiyyət seriyasına son qoyublar və 37 xalla 11-ci yerdə qərarlaşıblar.