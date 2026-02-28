28 Fevral 2026
FIFA və IFAB Vinisius-Prestianni hadisəsindən sonra yeni qayda ilə bağlı razılığa gəliblər

28 Fevral 2026 20:24
Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) və Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurası (IFAB) irqçiliyə qarşı mübarizə aparmaq və oyunçuların rəqiblərə müraciət edərkən ağızlarını örtməsini qadağan edən “Vinisius Qanunu”nu təsdiqləmək barədə razılığa gəliblər.

Bu qərara “Benfika”nın hücumçusu Canluka Prestianni ilə “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior arasında Çempionlar Liqasının pley-off matçında baş verən son insident səbəb olub. 28 fevral şənbə günü keçirilən IFAB-ın toplantısında oyunçuların rəqiblərə müraciət edərkən ağızlarını örtmək üçün köynəklərdən və ya əlləri də daxil olmaqla hər hansı digər əşyalardan istifadə etməsinin qadağan edilməsi qərara alınıb. Bu təşəbbüs bu yay ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək dünya çempionatı başlamazdan əvvəl təsdiqlənəcək.

Çempionlar Liqasının pley-off matçı zamanı Prestianni ilə Vinisius arasında toqquşma baş verib. Bir vaxtlar Prestianni ağzını köynəyi ilə örtərkən braziliyalı oyunçuya müraciət edib. Matçdan sonra Prestianninin Vinisiusu irqçi şəkildə təhqir etdiyi barədə məlumatlar yayılıb.

