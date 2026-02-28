Qvardiola Holandın “Lids Yunayted”lə oyunda olmamasının səbəbini izah edib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola norveçli hücumçu Erlinq Holandın İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turunda “Lids Yunayted”ə qarşı oyun üçün komandanın heyətinə daxil edilməməsinin səbəbini izah edib.
İdman.Biz bildirir ki, matç hazırda davam edir.
“İki gün əvvəl, məşqin lap sonunda Erlinqdə problem yarandı, kiçik bir zədə aldı. Ciddi deyil, amma bugünkü oyuna hazır deyil. Bu gün bir elit hücumçunu itirmişik, amma onu başqa bir elit hücumçu ilə əvəz etdik”, - Qvardiolanın “Sky Sports”a deyib.
“Mançester Siti” hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində ikinci yerdədir.