28 Fevral 2026
Məşhur ABŞ-li aktrisa “Sportinq”in stadionunda - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
28 Fevral 2026 16:37
Hazırda Portuqaliyada olan məşhur ABŞ-li aktrisa Sidni Svini futbol üzrə portuqaliya çempionatının oyununu izləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, aktrisa “Sportinq”-“Eştoril” komandaları arasındakı matça baxmaq üçün qarşılaşmaya təşrif gətirib.

Oyunu ev sahibi - “Sportinq”in 3:0 hesabı ilə qələbə ilə başa çatıb.

Sidni Svini oyundan sonra meydanın qazonuna çıxıb və stadionda dövrə vurub.

