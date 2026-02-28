İspaniya La Liqası: “Barselona” yenidən liderdir və “Vilyareal”ı qəbul edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya La Liqasında 26-cı turun oyunları start götürür.
İdman.Biz xəbər verir ki, ötən turda “Barselona” liderliyi geri qaytara bilib: kataloniyalılar “Levante”ni 3:0 hesabı ilə məğlub ediblər, Madrid “Real”ı isə gözlənilmədən “Osasuna”ya 1:2 hesabı ilə uduzub. Halbuki 24-cü turda “Barselona”nın özü “Jirona”ya 1:2 hesabı ilə məğlub olmuş və həmin vaxt bundan “Real” zirvə uğrunda mübarizədə yararlanmışdı.
Tur artıq start götürüb: “Levante” öz meydanında “Alaves”i 2:0 hesabı ilə üstələyib.
“Barselona” – “Vilyarreal” (28 fevral)
Turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində qərarlaşan qonşuların qarşılaşmasıdır: “Barselona” 61 xalla birinci, “Vilyarreal” isə 51 xalla üçüncüdür. Ötən turda Kataloniya təmsilçisi “Levante” üzərində inamlı qələbə qazanıb (3:0), “Vilyarreal” isə doğma meydanda “Valensiya”nı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək vacib üç xalı əldə edib.
Ev sahibləri üçün həftənin əsas xəbərlərindən biri Frenki de Yonqun zədəsidir. Yarımmüdafiəçi budun arxa əzələsindən zədə alıb və bir neçə həftə sıradan çıxıb. Sıx oyun qrafiki fonunda bu itki xüsusilə önəmlidir, çünki “Vilyarreal” tempi diktə etməyi və rəqibi topsuz vəziyyətdə çox işləməyə məcbur etməyi bacaran komandadır.
Qeyd edək ki, “Sarı sualtı qayıq” üçüncü yer uğrunda “Atletiko” ilə mübarizə aparır və istənilən xal itkisi paytaxt klubunun yenidən xalların sayına görə onlara çatmasına şərait yarada bilər.
“Real Madrid” – “Xetafe” (2 mart)
“Real” üçün bu oyun Pamplonadakı ağrılı məğlubiyyət fonunda keçiriləcək. “Osasuna”ya 1:2 hesablı məğlubiyyət Madrid təmsilçisinə liderliyə başa gəlib və indi istənilən yeni xal itkisi çempionluq perspektivlərinə ciddi zərbə vura bilər. “Xetafe” isə oyuna evdə “Sevilya”ya minimal hesablı məğlubiyyətdən (0:1) sonra çıxacaq. “Kral klubu” aşkar favorit hesab olunur və əvvəlki turdakı uğursuzluğa baxmayaraq, bu dəfə ciddi problemlə üzləşməməlidir.
Ayrı bir mövzu Kilian Mbappedir. Hücumçu diz nahiyəsindəki problemlərdən sonra bərpa prosesini davam etdirir və son oyunları buraxıb, onun nə vaxt qayıdacağı ilə bağlı dəqiq tarix açıqlanmayıb. Mövsümdəki məhsuldarlığını nəzərə alsaq, Mbappenin hazır olub-olmaması Madrid klubu üçün əsas heyət amillərindən biri olaraq qalır.
La Liqanın 26-cı turunun digər oyunları:
27 fevral
“Levante” – “Alaves” 2:0
28 fevral
“Rayo Valyekano” – “Atletik”
“Malyorka” – “Real Sosyedad”
“Real Oviedo” – “Atletiko”
1 mart
“Elçe” – “Espanyol”
“Valensiya” – “Osasuna”
“Betis” – “Sevilya”
“Jirona” – “Selta”
26-cı turun ilk oyunundan sonra La Liqanın turnir cədvəli:
“Barselona” – 61
“Real Madrid” – 60
“Vilyarreal” – 51
“Atletiko” – 48
“Betis” – 42
“Selta” – 37
“Espanyol” – 35
“Atletik” – 34
“Osasuna” – 33
“Real Sosyedad” – 32
“Jirona” – 30
“Sevilya” – 29
“Xetafe” – 29
“Alaves” – 27
“Rayo Valyekano” – 26
“Valensiya” – 26
“Elçe” – 25
“Malyorka” – 24
“Levante” – 21
“Real Oviedo” – 17