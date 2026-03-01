Flik “Barselona”nın baş məşqçisi kimi 100-cü oyununu keçirib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Kataloniya klubunun meneceri kimi 100-cü oyununu keçirib.
İdman.Biz bildirir ki, bu əlamətdar hadisə 2025/26 İspaniya La Liqası mövsümünün 26-cı oyununda baş verib. Həmin oyunda “blauqrana” “Vilyarreal”ı 4:1 hesabı ilə məğlub edib.
Flik Kataloniya klubunun baş məşqçiliyinə 2024-cü ilin may ayında başlayıb. Onun rəhbərliyi altında “blauqrana” 2024/2025 mövsümündə İspaniya çempionu olub, Kral Kubokunu qazanıb və iki dəfə Super Kubok qazanıb. Alman məşqçinin müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.
İspaniya liqasında 26 oyundan sonra “Barselona” 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Vilyarreal” 51 xalla üçüncüdür.