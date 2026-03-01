Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” və “Beşiktaş” qələbə qazanıblar - VİDEO

Türkiyə Superliqasında 24-cü turun dörd oyunu keçirilib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, lider “Qalatasaray” “Alanyaspor”u qəbul edib.
Matç 3:1 hesabı ilə İstanbul klubunun xeyrinə qurtarıb.
Hesabı 45+2-də Saşa Boe açıb. 49-cu dəqiqədə Stiv Munye hesabı bərabərləşdirib. 58-ci dəqiqədə Lukas Torreyra yenidən “Qalatasaray”ı irəli çıxarıb. 83-cü dəqiqədə Viktor Osimhen yekun hesabı müəyyənləşdirib.
“Beşiktaş” səfərdə “Kocaelispor”la oynayıb. Oyun 1:0 hesabı ilə “Beşiktaş”ın qələbəsi ilə bitib.
Yeganə topu 52-ci dəqiqədə Emmanuel Aqbadu vurub.
“Kasımpaşa” öz meydançasında “Rizespor”a böyük hesabla məğlub olub – 0:3.
“Göztəpə” – “Eyüpspor” matçında isə hesab açılmayıb – 0:0.
24 oyundan sonra “Qalatasaray” 58 xalla liderdir. Beşinci yerdəki “Beşiktaş”ın 46 xalı var. “Göztəpə” 42 xalla altıncıdır.