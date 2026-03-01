İran ABŞ-ın bölgədəki hərbi əməliyyatı səbəbindən DÇ-2026-nı tərk edə bilər — Marca

İran milli komandası ABŞ-ın Yaxın Şərq ölkəsinə qarşı aqressiv siyasəti səbəbindən dünya çempionatını tərk edə bilər.
İdman.Biz bu barədə Marca-ya istinadən xəbər verir.
28 fevral səhəri İsrail İrana qarşı “qabaqlayıcı zərbə” endirib və bir neçə saat sonra ABŞ prezidenti Donald Tramp böyük hərbi əməliyyatın başladığını elan edib. İran buna İsrailə və bölgədəki ABŞ bazalarına raket zərbələri endirməklə cavab verib.
İran milli komandası DÇ-2026-ya vəsiqə qazanıb və Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacaqları G qrupunda yer alır. Komandanın hər üç oyununun ABŞ-da keçirilməsi planlaşdırılır.
2026-cı il dünya çempionatı bu yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.