Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası yayılan iddianı təkzib edib - Qurumdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının baş katibi Fərhad Əliyev bildirib ki, yelkənli idmanın federasiyaya birləşdirilməsi barədə heç bir məlumatı olmayıb.
O, İdman.Biz-ə açıqlamasında qeyd edib ki, su idman növləri federasiyasının yenidən təşkil olunmuş qurumu əvvəllər Kanoe və Qayıq Federasiyası adlanıb və son zamanlar yelkən idmanı ilə bağlı heç bir müraciət almayıb.
“Bu məlumat həqiqətə uyğun deyil. Bu xəbərin yayılmasından sonra Azərbaycan Yelkən İdmanı Federasiyasının nümayəndəsi ilə əlaqə saxladım və onlar belə bir şeydən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Federasiyamız yelkən idmanının inkişafına dəstək vermək hüququna malikdir, lakin bu istiqamətdə heç bir müraciət almayıblar”, - deyə Fərhad Əliyev vurğulayıb.
Baş katib əlavə edib ki, yaxın günlərdə azərbaycanlı yelkənçilər beynəlxalq yarışlarda iştirak edəcək və bu, su idman növləri federasiyasının adı altında olmayacaq:
“Onların öz təqvimi var və federasiyamızla heç bir əlaqəsi yoxdur”.