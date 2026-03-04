Qazax “İdman Paytaxtı-2026”ya hazırlaşır - FOTO

“Qazax İdman Paytaxtı-2026” layihəsi çərçivəsində media nümayəndələrinin rayona media turu təşkil olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, proqram çərçivəsində jurnalistlər Qazax Olimpiya İdman Kompleksində yaradılmış idman infrastrukturu ilə tanış olublar. Bildirilib ki, layihə çərçivəsində rayonda idmanın inkişafına yönəlmiş mühüm təşəbbüslər həyata keçirilir.
Media turu zamanı nümayəndələr Yuxarı Salahlı kəndində Səməd Vurğunun Poeziya Evini və Molla Pənah Vaqifin abidəsini, Qazax Şəhidlər Xiyabanını, ADA Universitetinin Qazax Mərkəzini ziyarət ediblər. Daha sonra Qazax Cümə Məscidi, Fəxri Qazaxlılar Parkı, Qazax Ədəbiyyat Muzeyi və Qazax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanış olublar. Tur çərçivəsində “Qarabağ Azərbaycandır!” Abidə Kompleksi, Heydər Əliyev adına park və Heydər Əliyev Mərkəzi də ziyarət edilib.
Qeyd edək ki, sabah Qazaxda İdman Paradı keçiriləcək və “Qazax İdman Paytaxtı-2026”nın rəsmi açılışı baş tutacaq.