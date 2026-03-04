4 Mart 2026
AZ

Qazaxda “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçiriləcək

Digər
Xəbərlər
4 Mart 2026 16:18
60
Qazaxda “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçiriləcək

5 Mart - Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə Qazax şəhərində idman paradı və “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, martın 5-də saat 14:00-da İdman həftəsi çərçivəsində baş tutacaq tədbir Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşacaq.

Qeyd edək ki, mərasimdə tanınmış müğənnilər Mərdan Kazımov və Murad Arif çıxış edəcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Səkkizinci dan kendo ustası Masanori Yasue Azərbaycana gəlir
17:09
Digər

Səkkizinci dan kendo ustası Masanori Yasue Azərbaycana gəlir

Nümayişlər saat 16:00 başlayacaq və iştirak ödənişsizdir
Fərid Mansurov: “Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir”
13:29
Digər

Fərid Mansurov: “Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir”

O, federasiyaların adından bir problemi nəzərə çatdırmaq istədiyini söyləyib
Dünya çempionu olduğunu deyən idmançının kassasiya şikayəti təmin edilmədi
10:22
Digər

Dünya çempionu olduğunu deyən idmançının kassasiya şikayəti təmin edilmədi

Təqsirləndirilənlər arasında idmançı Orxan Səfərovun da adı keçir
“Laureus” ilin idmançısı mükafatına namizədləri açıqlayıb
3 Mart 20:13
Digər

“Laureus” ilin idmançısı mükafatına namizədləri açıqlayıb

Mükafatın qalibləri 20 apreldə İspaniyanın Madrid şəhərində keçiriləcək mərasimdə elan ediləcək
“Maklaren”, “Oklahoma Siti” və PSJ “İlin komandası” adına namizəddirlər
3 Mart 19:28
Digər

“Maklaren”, “Oklahoma Siti” və PSJ “İlin komandası” adına namizəddirlər

Qaliblər “Laureus World Sports Academy” münsiflər heyəti tərəfindən seçiləcək
“İdman həftəsi” çərçivəsində ahıl şəxslər üçün dama yarışı keçirilib - FOTO
3 Mart 17:57
Digər

“İdman həftəsi” çərçivəsində ahıl şəxslər üçün dama yarışı keçirilib - FOTO

Yarışın sonunda qaliblər diplom və mükafatlarla təltif olunublar

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib