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Pereyra onun Siril Qanla döyüşünün hakimi barədə: “O, kişi deyil”

MMA
Xəbərlər
16 İyun 2026 23:58
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Pereyra onun Siril Qanla döyüşünün hakimi barədə: “O, kişi deyil”

Keçmiş orta və yarımağır çəkidə UFC çempionu braziliyalı Aleks Pereyra fransız Siril Qana qarşı döyüşünü idarə edən hakim Herb Dini tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, onların döyüşü 15 iyunda “UFC White House - Freedom 250”də baş tutub və əsas qarşılaşma olub.

Döyüş Qanın ikinci raundda texniki nokautla qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, Qan 120 kq çəki kateqoriyasında müvəqqəti UFC çempionu olub.

“Bu oğlanın uzun bir tarixi var - çirkli yumruqlar, başın arxasına yumruqlar. Hakimə əvvəlcədən bu barədə məlumat verdim və ondan diqqətli olmasını xahiş etdim. Videoya baxsanız, Siril başın arxasına bir neçə yumruq vurub.

Hakim yumruqların qanunsuz olduğunu gördü, amma düşündü: “Bu döyüşü necə dayandıra bilərəm?” Bu, qaydalarda var. Döyüşü dayandırsanız, səhv etməzsiniz. Hakim kişi deyil. O, bu döyüşü idarə etməməli idi. Bu oğlan cəzalandırılmalıdır. Bu qədər. Bu, çox ciddi bir işdir”, - Pereyra deyib.

İdman.Biz
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