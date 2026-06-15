Ceyk Pol Topuriyanı “qorxaq” adlandırıb

Məşhur 29 yaşlı amerikalı bloqçu və boksçu Ceyk Pol ispan-gürcü İliya Topuriyanın UFC-nin yüngül (70 kq) çəki dərəcəsindəki mütləq titul döyüşündə amerikalı Castin Qetjiyə məğlubiyyətini şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, onların döyüşü bu gün, 15 iyun tarixində Vaşinqtonda, “UFC White House - Freedom 250”də baş tutub və Qetjinin texniki nokautla qələbəsi ilə başa çatıb.
“İrəli, Amerika. Castin Qetji vəhşidir. Lilliya taburetkada oturarkən təslim olan qorxaqdır. Bu qısaboylu ilə döyüşməyə belə dəyməz”, - deyə Pol sosial media səhifəsində yazıb.
Topuriya üçün Qetjiyə uduzmaq peşəkar MMA döyüşçüsü kimi ilk məğlubiyyətdir.