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Ceyk Pol Topuriyanı “qorxaq” adlandırıb

MMA
Xəbərlər
15 İyun 2026 19:53
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Ceyk Pol Topuriyanı “qorxaq” adlandırıb

Məşhur 29 yaşlı amerikalı bloqçu və boksçu Ceyk Pol ispan-gürcü İliya Topuriyanın UFC-nin yüngül (70 kq) çəki dərəcəsindəki mütləq titul döyüşündə amerikalı Castin Qetjiyə məğlubiyyətini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, onların döyüşü bu gün, 15 iyun tarixində Vaşinqtonda, “UFC White House - Freedom 250”də baş tutub və Qetjinin texniki nokautla qələbəsi ilə başa çatıb.

“İrəli, Amerika. Castin Qetji vəhşidir. Lilliya taburetkada oturarkən təslim olan qorxaqdır. Bu qısaboylu ilə döyüşməyə belə dəyməz”, - deyə Pol sosial media səhifəsində yazıb.

Topuriya üçün Qetjiyə uduzmaq peşəkar MMA döyüşçüsü kimi ilk məğlubiyyətdir.

İdman.Biz
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