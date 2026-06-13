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Qetji Topuriyanı “Şrek”in personajına bənzədib

MMA
Xəbərlər
13 İyun 2026 23:42
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Qetji Topuriyanı “Şrek”in personajına bənzədib

UFC-nin yüngül çəki üzrə müvəqqəti çempionu Castin Qetji hazırkı UFC yüngül çəki titulunun sahibi, ispan-gürcü İliya Topuriya üçün yeni ləqəb tapıb.

İdman.Biz bildirir ki, amerikalı idmançı ispaniyalı İliya Topuriyanı “Şrek” cizgi filminin personajı Lord Farkuadla müqayisə edib. Qetji ilə Topuriya arasında döyüş 15 iyunda Ağ Evdə keçiriləcək.

“Beləliklə, mən Lord Farkuad ilə döyüşəcəyəm, məni də elə bu gözləyir. Lord Farkuad, çox gözəl görünürsən. Bir titul qazansan, bəlkə də onu daşıya bilməyəcəksən. Bu sənin üçün çox ağırdır”, - deyə Qetji mətbuat konfransında bildirib.

İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, Şimali Amerika Matador Liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb. İliyanın rekorduna 17 qələbə daxildir, bunlardan yalnız ikisi qərarla olub və heç bir məğlubiyyət olmayıb.

İdman.Biz
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